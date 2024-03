Rosy Chin su Perla Vatiero: “Non sta bene da giorni, vomita e sviene” Perla Vatiero si sarebbe sentita male negli ultimi giorni nella casa del Grande Fratello. Ieri, dopo un acceso scontro con Federico Massaro, è stata consolata da Beatrice Luzzi che l’ha difesa contro il modello. Rosy Chin commentando l’accaduto ha aggiunto: “Sta male da giorni, vomita e sviene”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Ieri Perla Vatiero e Federico Massaro, nella casa del Grande Fratello, hanno litigato nuovamente: il clima tra i due è piuttosto teso e dopo aver commentato lo scontro avvenuto con Mirko Brunetti, il modello è stato invitato a ‘darsi una calmata‘. È intervenuta anche Beatrice Luzzi per placare gli animi, invitando il modello a mollare la presa: "Perla è stanca, non sta bene. Basta, ha bisogno di riposarsi". Nel pomeriggio di ieri Rosy Chin ha svelato che la Vatiero da giorni non sta bene fisicamente: "Vomita e sviene".

Il commento di Rosy Chin sulle condizioni di salute di Perla Vatiero

Perla Vatiero starebbe vivendo dei giorni difficili nella casa del Grande Fratello. Dopo lo scontro con Mirko Brunetti andato in scena nell'ultima puntata di lunedì scorso, la concorrente avrebbe mostrato segni di cedimento. Rosy Chin, commentando la situazione con Beatrice Luzzi, ha dichiarato: "Fede si deve regolare, soprattutto se vedi che questa ragazza da giorni sta male, vomita e sviene ovunque" . In effetti nelle ultime sere, stando al racconto dei telespettatori su X, la giovane inquilina ex di Temptation Island si è recata più volte in bagno, correndo.

Beatrice Luzzi contro Federica Massaro: "Perla è stanca, basta"

"Federico, basta, lasciala stare. Perla è stanca, non sta bene. Chiudi questa cosa, ho detto basta. Sta distrutta": con queste parole Beatrice Luzzi è intervenuta nello scontro tra Federico e Perla, invitando il modello a interrompere la discussione, a non esagerare. Federico Massaro aveva fatto infuriare Perla Vatiero commentando il confronto avuto con Mirko Brunetti e accusandola di aver esagerato: "Determinate cose non le avrei fatte, lui aveva delle fragilità e non le hai accarezzate" ha dichiarato tirando poi in ballo i valori della concorrente. Perla Vatiero è stata poi portata fuori, in giardino, da Beatrice Luzzi che le ha consigliato di non dar retta al concorrente: "Ora stacca, perché altrimenti ti senti male davvero".