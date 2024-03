Al GF Mirko rompe con Perla: “Non sono un porto sicuro mentre attendi che Alessio ti dia conferme” Chiarimento al Grande Fratello tra Mirko e Perla. Lui, dopo aver assistito ai messaggi in codice della settimana, contesta la compagna per la sua vicinanza con Alessio. Ma Perla non ci sta: “Io non ho bisogno di un porto sicuro”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

La storia tra Perla e Mirko, che è stato una colonna portante di questa edizione del Grande Fratello in dirittura d'arrivo, sembra essere arrivata a una svolta. Nella puntata del 4 marzo Alfonso Signorini ha chiamato in studio Perla per commentare i fatti del fine settimana e lei, inizialmente, ha ribadito le sue intenzione con Mirko, che in quel momento non era presente in studio: "Ci siamo detti di volerci dare una seconda possibilità, perché che noi ci amiamo si è visto. Se non si vede più è perché ci siamo dati questa seconda possibilità, però quei tre giorni trascorsi in casa sono stati pesanti".

La ragazza ha ribadito: "Io so quanto ho sofferto, quanto sia stata male, in casa e fuori", trovandosi davanti a delle domande piuttosto dirette di Alfonso Signorini in relazione alla sua presunta attrazione per Alessio, dopo il discorso in codice sulle scarpe vecchie e nuove fatto nei giorni scorsi con Sergio. Lei non si è tirata indietro dal dal spiegazioni, chiarendo che nei confronti di Alessio non ci sia altro che un'amicizia: "A me piace sapere quello che una persona pensa di me. Vivendo all'interno della casa, vedere una persona che ha un approccio di amicizia e magari può fare le stesse con altre persone, può dare fastidio. Questo può non stare bene anche in amicizia". Quindi ha aggiunto: "Tra noi c'è stata un'empatia da subito".

L'ingresso in studio di Mirko

A quel punto è entrato in studio Mirko, visibilmente provato: "Premetto che sono contento si rida, anche se per me c'è poco da ridere. Ho ascoltato e ho poco da aggiungere. Perla non è solo quella di queste clip, ci sono tanti messaggi in codice, comportamenti, miei dubbi che oggi trovano conferma". Quindi ha detto a Perla: "Sono molto deluso, hai fatto capire molto più di quello che tu credi. Se volevi togliermi dei dubbi non lo hai fatto, la nostra vita non è in pausa".

Perla ha risposto: "A me i dubbi non li hai tolti facendo chissà cosa, ci siamo dati una seconda possibilità". Quindi Mirko, con durezza e con un chiaro riferimento ad Alessio: "Io non voglio essere il porto sicuro in attesa che qualcun altro ti dia una conferma". Lei ha quindi risposto: "Alessio mi piace come persona, mi dà tanto nella casa, mi fa ridere e ne ho bisogno. I miei dubbi esistono, le paure ci sono, io nella casa mi sono sentita dire da te cose che non svaniscono dall'oggi al domani". Ed ha aggiunto:

Tu pensi che io debba aspettare una risposta da un'altra persona per sapere se tornare con te o no? Io sto bene con me stessa, se devo stare con te è perché io devo stare bene con una persona, non ho bisogno di un porto sicuro.