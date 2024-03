Perla Vatiero dopo lo scontro con Mirko Brunetti al GF: “A fine puntata volevo andare via con lui” Perla Vatiero nella casa del Grande Fratello si è sfogata con Greta Rossetti dopo quanto accaduto in puntata ieri, 4 marzo. Il litigio con Mirko Brunetti non ha fatto altro che aumentare il suo desiderio di vederlo: “Potrei mai perdere la testa per Alessio? L’unica cosa che desidero è stare con Mirko”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Perla Vatiero nella casa del Grande Fratello questa mattina, all'indomani dello scontro con Mirko Brunetti, ha parlato dei sentimenti che prova per il suo (ex) fidanzato. Dopo aver ammesso che le parole in codice usate con Sergio erano riferite ad Alessio, la concorrente ha avuto modo di confrontarsi con l'ex inquilino il quale, indispettito, ha dichiarato: "Non voglio essere il porto sicuro in attesa che qualcun altro ti dia conferme". L'incontro si è concluso senza alcun chiarimento e la Vatiero, nella casa, si è sfogata con le sue inquiline Letizia e Perla sostenendo di non aspettare altro che rivederlo: "Io la mia risposta ce l'ho, desidero solo stare con lui".

Lo sfogo di Perla Vatiero

"Comprendo il suo fastidio, la situazione, mi vede ridere in un modo diverso. Ma io ieri avrei fatto le valigie e sarei andata via con lui ieri": così Perla Vatiero ha confessato alle sue amiche e inquiline al GF di non avere altri interessi nella casa. "La prima persona che desidero vedere dopo questo percorso è lui, voglio stare con lui. È folle quello che ha pensato, però. Anche se lo comprendo" ha continuato, sostenendo che oltre alle clip nelle quali parla in codice con Sergio, non avrebbero fatto vedere altro su di lei.

Parlando delle clip e riferendosi agli autori che hanno preparato la puntata ha aggiunto: "Facciamo vedere anche quando Perla dice che mi manca, che non vedo l'ora di uscire da qui per vederlo". Greta Rossetti ha consigliato alla sua inquilina di avere pazienza, "Lo so cosa dicevi su di lui, che vuoi stare con lui quando esci da qui" ha ribadito. Sul perché non ha lasciato la casa per poterlo raggiungere, Perla Vatiero ha aggiunto: "Due settimane prima della fine me ne vado? Mollo tutto? Sarei folle. Non me lo perdonerei e non me lo perdonerebbe neanche lui".

"Non potrei perdere la testa per Alessio"

Perla Vatiero nello stesso sfogo con Greta Rossetti e Letizia Petris ha poi aperto una breve parentesi su Alessio Falsone, sostenendo che non avrebbe mai potuto perdere la testa per lui: "Non mi potrei mettere a fare chi sa cosa qui dentro. Con il bene che gli voglio, non ho bisogno che entra una persona qui dentro e perdo la testa. Dai su. La testa non è proprio propensa".