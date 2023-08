Perla Vatiero e Igor Zeetti sono una coppia, il video del bacio dopo Temptation Island Dopo Temptation Island, l’ex fidanzata di Mirko Brunetti ha trovato l’amore tra le braccia del tentatore Igor Zeetti.

A cura di Daniela Seclì

Dopo Temptation Island 2023, Perla Vatiero ha ritrovato l'amore tra le braccia del tentatore Igor Zeetti con il quale la sintonia era apparsa evidente già durante il percorso nel programma condotto da Filippo Bisciglia. A confermare la storia d'amore, il video di un bacio passionale diffuso tra le storie di Instagram.

Perla Vatiero e Igor Zeetti stanno insieme: il video del bacio

Perla Vatiero e Igor Zeetti sono una coppia, ormai non ci sono più dubbi. L'ex concorrente di Temptation Island ha diffuso tra le storie di Instagram un video registrato da una sua amica. Nella breve clip è ritratta mentre bacia con passione l'ex tentatore. I due si erano avvicinati molto già nel corso del programma di Canale5. In un'occasione, Perla invitò Igor nel suo letto, causando il disappunto dell'allora fidanzato Mirko Brunetti, che commentò deluso: "È un’ingrata, è superficiale. Anch’io sto facendo il mio percorso, ma ho vissuto sensazioni, non ho mai portato nessuno nel mio letto. Le faccio trovare le sue cose fuori casa, la casa nuova è mia".

Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono detti addio dopo Temptation Island

Perla Vatiero e Mirko Bunetti, dopo un accesso confronto al falò, hanno lasciato la trasmissione Temptation Island separati e da allora le loro strade non si sono più incrociate. Mirko, infatti, ha iniziato una relazione con la tentatrice Greta Rossetti e ha assicurato:

Questo percorso mi ha aiutato a ritrovare il coraggio di guardarmi dentro e di riscoprire la parte migliore di me. Mi ha aiutato ad avere il coraggio di tornare a credere in me stesso, lasciando andare quelle sensazioni che non mi facevano più del bene.

E anche Perla Vatiero ha ormai voltato pagina, lasciandosi alle spalle quella relazione e scrivendo un nuovo capitolo della sua vita al fianco di Igor Zeetti.