Perla porta il single Igor a letto con lei, Mirko vede tutto: “È un’ingrata, resta fuori casa”

A cura di Giulia Turco

Perla e Mirko sono in crisi da mesi. Secondo la fidanzata, lui ha ormai perso da tempo l’entusiasmo nelle loro coppia. Dopo aver sentito le parole di Perla, Mirko nel villaggio fidanzati ha deciso di vivere la sua esperienza e di avvicinarsi alla single Greta, con la quale c’è un feeling crescente.

L’intimità di Mirko con la single Greta

Durante l’ultimo falò, Perla capisce che la complicità tra il suo fidanzato e la single che sta conoscendo è davvero importante. “Quando si incontrano due magie, inizia il film”, sono le dediche affettuose che si scambiano Mirko e Greta. Perla decide di vedere l’ultimo video direttamente nel pinnettu, per avere il tempo e la tranquillità di reagire ad immagini spiacevoli. “Non capisco perché mi devo sentire in colpa di essere felice, so che potrei spiccare il volo, fino a dieci giorni fa mi sembrava una cosa lontana”, spiega Mirko nel video sfogandosi con Greta.

I due si scambiano messaggi criptati scritti su una lavagnetta, così da non poter essere scoperti. Infine decidono di scendere in spiaggia insieme per guardare le stelle. “Avrei pagato oro per un momento così”, ammette Mirko. È proprio sotto il cielo le stelle che i due sembrano essere vicini ad un bacio. “In questo momento potrebbe cascare anche il mondo ma non mi sposto”, continua il fidanzato. “Per fortuna che sono venuta qua”, sono le conclusioni di Perla una volta uscita dal pinnettu. Avvolta dal supporto delle altre ragazze, Perla scoppia in lacrime. “Sono scioccata, sta vivendo una storia d’amore screditando me”.

Le effusioni Perla e Igor lontani dalle telecamere

Tra Mirko e Perla è un continuo scambio di provocazioni reciproche. I due si rimbalzano video a vicenda, come se uno o l'altra dovessero prima o poi cedere. A far perdere la pazienza ancora una volta a Mirko sono le scene di quasi bacio di Perla e il single Igor, che si scambiano confidenze reciproche, ma la goccia che sembra far traboccare il vaso definitivamente è la notte che Mirko trascorre in spiaggia con Greta, abbracciati fino a vedere l'alba. Questo scatena la vendetta di Perla, che decide di portare nel suo letto, a luci spente dentro le camere, il single Igor. Filippo corre da Mirko nel villaggio fidanzati per mostrargli tutto. “È un’ingrata, è superficiale. Anch’io sto facendo il mio percorso, ma ho vissuto sensazioni, non ho mai portato nessuno nel mio letto. Le faccio trovare le sue cose fuori casa, casa nuova è la mia". Lui chiede il falò di confronto anticipato.