Chi sono Perla e Mirko, coppia a Temptation Island 2023 Mirko e Perla sono una delle coppie che sono pronte a mettere alla prova il loro amore con il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2023. Hanno 26 e 25 anni e stanno insieme da cinque. È Perla a scrivere al programma perché, dopo essersi trasferita a Rieti per amore di Mirko, oggi non si sente felice.

Perla e Mirko sono una delle sette coppie di Temptation Island 2023, che hanno deciso di partecipare al nuovo viaggio dei sentimenti per mettere alla prova il loro amore. Perla ha 25 anni, mentre Mirko ne ha 26. Sappiamo che stanno insieme da cinque anni. È Perla che scrive al programma, perché per lui ha cambiato vita, città, ha rinunciando alla sua famiglia e ai suoi amici, eppure oggi è pronta a mettere tutto in discussione perché non è felice.

Chi è Mirko

Mirko è uno dei fidanzati di Temptation Island 2023. Ha 26 anni e lavora nella catena di famiglia di pizza al taglio. Fidanzato con Perla da 5 anni, è nato e cresciuto a Rieti, città che anche la sua fidanzata ha raggiunto per vivere a pieno il loro amore. Le cose tuttavia non sembrano funzionare tra loro, ecco perché ha deciso di accettare la proposta di Perla di mettere alla prova il loro amore partecipando al programma.

Chi è Perla

Perla è originaria di Salerno, dove è nata e cresciuta. Si trasferisce a Rieti circa tre anni prima di partecipare a Temptation Island, per intraprendere una convivenza con il fidanzato Mirko. Ha 25 anni ed è titolare di un’e-commerce che va avanti da circa un anno. Da quando si è trasferita però è insoddisfatta della sua vita e ad oggi non si sente più sicura della sua scelta perché non è felice al cento per cento.

La storia d'amore tra Mirko e Perla

Allontanarsi dalla sua città di origine per Perla è una scelta più dolorosa di quanto immaginasse e oggi non è più sicura che Mirko sia la persona giusta con la quale costruire un futuro. Mirko è convinto di fare di tutto per far stare bene Perla, nonostante la mancanza delle sue abitudini si faccia sentire, ma è disposto a mettere alla prova il suo rapporto pur di chiarire i dubbi della sua fidanzata.

Perché Mirko e Perla partecipano a Temptation Island 2023

"Per amore di Mirko mi sono trasferita e nonostante i miei sacrifici, aver lasciato famiglia, lavoro, amiche, ad oggi lui non mi rende felice. Da due anni è diventata una persona apatica e che non dà stimoli alla relazione". Mirko racconta invece di star facendo il possibile per la ragazza, per farla sentire a suo agio, ma si sente come se nulla andasse bene: "Io ci provo a starle vicino e a non farle sentire la mancanza degli affetti e delle abitudini. Però vedo un muro davanti a me. Come se qualunque cosa non fosse la cosa giusta".