Temptation Island, Perla: “L’intimità con Mirko si è spenta” e lui furioso scaglia una bottiglia Nel corso della prima puntata di Temptation Island 2023, Perla ha svelato di essere ormai annoiata dalla relazione con Mirko.

A cura di Daniela Seclì

A Temptation Island 2023, fidanzati e fidanzate hanno iniziato a screditarsi l'un l'altro pochi minuti dopo essere entrati nei rispettivi villaggi. Perla si è lamentata di Mirko. Senza mezzi termini, ha spiegato di trovarlo noioso. Poi, si è fatta fare un massaggio ai piedi da un tentatore, lasciando basito il suo fidanzato. Ma andiamo con ordine.

La rivelazione di Perla

Perla, parlando della relazione con Mirko, ha spiegato: "È diventata una cosa apatica, cioè lui è diventato apatico. Per me è noioso se non prende l'iniziativa". Ha aggiunto che è sempre lei a organizzare qualcosa di nuovo da fare: "Questa cosa mi porta a spegnermi pure un po' a livello intimo. Quando ci sto insieme c'è complicità, però lo stimolo iniziale…mi scoccia". Ha spiegato che la sua paura più grande è annoiarsi: "Voglio un po' di fuego". Nel pinnettu, assistendo al video, Mirko ha commentato: "L'hai spenta tu la fiamma, non l'ho spenta io". Poi, basito nel vedere Perla farsi un massaggio al piede, ha esclamato: "Ma è uno scherzo. Io mi sono fatto anche problemi a parlare con le ragazze e lei dopo un giorno…non ci ho capito niente".

La reazione di Mirko

Mirko, una volta uscito dal pinnettu, era furioso e ha scagliato una bottiglia d'acqua. Ai suoi compagni di avventura ha assicurato:

