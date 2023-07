A Temptation Island Mirko vicino alla single Greta, la fidanzata Perla: “Non si doveva permettere” Durante il falò delle fidanzate, Perla ha visto alcuni video di Mirko vicino alla tentatrice Greta che l’hanno infastidita. “Non me lo aspettavo da lui, con me queste cose non le fa più. Sono scioccata, sta facendo lo stupido”, la sua reazione.

A Temptation Island, nel corso della puntata del 3 luglio, continua il percorso di Perla e Mirko. A contattare il programma era stata la ragazza che non si sentiva più felice insieme al compagno. E proprio nel villaggio delle fidanzate, parlando con un tentatore, aveva raccontato che l'intimità con Mirko si era ormai spenta.

Mirko vicino alla tentatrice Greta

Durante il falò delle fidanzate, Perla ha visto alcuni video di Mirko vicino alla tentatrice Greta, che l'hanno infastidita. "Non me lo aspettavo da lui, con me queste cose non le fa più", ha detto la ragazza. Poi ha aggiunto: "Sono scioccata, sta facendo lo stupido".

Perla continua a vedere altri filmati del fidanzato, in cui lui si è aperto riguardo argomenti delicati, come il rapporto con la madre, parlando con Greta:

Non parlo con mia madre da quattro anni. Mi sono abituato, mi fa soffrire questa cosa. Ha quasi scelto lei per me, quindi non si è creato neanche un grande rapporto tra di loro. Non voglio darle la colpa, ha totalmente ragione Perla. Io faccio viaggio dove piango da solo, però se parliamo di questi discorsi entra in gioco la sua sofferenza e io reprimo la mia.

La reazione di Perla ai filmati

Perla è sorpresa nel vedere il fidanzato così a suo agio con la single Greta, anche nell'affrontare discorsi importanti. Così, parlando con Filippo Bisciglia, ha detto:

Non si parla di sciocchezze, è libero di fare ciò che vuole, gli ho sempre detto se prendi altre scelte, io me ne vado. Da quello che sto vedendo, lui non ha le palle di essere sincero. Non me lo aspettavo, parla dei problemi importanti, vedo imbarazzo, attenzioni, la felpa, il profumo. Non riesco a metabolizzare.

"A livello empatico sono riuscito a tirare fuori delle cose che non sono mai riuscito a tirare fuori con nessuno", confessa Mirko riguardo alla sua conoscenza con Greta. Perla, finito il falò, si sfoga con le altre ragazze: "Non si doveva proprio permettere, se parla dei discorsi, io faccio peggio. Io sono lucida. Dove la trovi una meglio di me?".