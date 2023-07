Perla Vatiero si ricrede su Mirko Brunetti: “Mi ha soltanto rovinato la vita” “Mi sento in colpa di quello che sono, perché quello che sono mi fa star bene e mi fa sentire più forte”, ammette Mirko che sta vivendo la sua conoscenza con la single Greta. Nel villaggio delle fidanzate però la reazione di Perla non si fa attendere e così si lascia trasportare dalle attenzioni di Igor.

Perla Vatiero ha sempre lamentato apatia e mancanza di iniziativa nei confronti del suo fidanzato Mirko Brunetti, che a Temptation Island è particolarmente vicino alla single Greta. Dopo i primi approcci tra i due nel villaggio dei fidanzati, è tempo per Perla di vedere un nuovo video in pinnettu.

La vicinanza tra Mirko Brunetti e la single Greta

Greta stuzzica Mirko, che sta al gioco dimostrando di apprezzare le attenzioni della single. "Mi sento in colpa di quello che sono, perché quello che sono mi fa star bene e mi fa sentire più forte, pensavo il contrario", spiega il fidanzato alla tentatrice dopo essersi divertiti tra giochi ed effusioni in spiaggia. Non ha più intenzione di reprimersi. "Io lo conosco, finge e si sforza, è finto", è certa la sua fidanzata, o almeno è quello che vuole dimostrare davanti alle altre ragazze. Mirko però, intanto, continua a comportarsi in maniera spensierata nel villaggio fidanzati. Greta gli lascia intendere messaggi subliminali. "Sembra che anche lei stia bene a parlare con me", continua lui. "Mi ha detto che si vuole addormentare accanto a me", confessa ai suoi compagni.

La vendetta di Perla che cerca Igor

Una volta rientrata nel villaggio delle fidanzate, Perla si sfoga: "Mi ha rovinato la vita, mi sono ritrovata senza nulla per stare dietro a lui". Poi ad uno dei ragazzi ribadisce: "Fondamentalmente per me è stato solo una rovina nella mia vita", parole che vengono ascoltate da Mirko al falò. Stanca di stare a guardare, Perla decide di approfondire la conoscenza con il single Igor. Mirko va su di giri. "Fino a sei mesi fa la volevo sposare, per questo l'ho anche aiutata a costruirsi un'azienda, per metterla nella condizione migliore possibile, ma a questo punto non la conosco per niente. Sta uscendo per quella che è", si sfoga con Greta, che nel frattempo sembra offrirgli tutto il supporto necessario.