Mirko scoppia in lacrime dopo il confronto con Perla: “Mi emoziona ripensare a quel che siamo stati” Dopo il confronto con l’ex fidanzata Perla in puntata, nella notte Mirko scoppia in lacrime, temendo per la reazione di Greta: “Spero capisca, io e Perla siamo cresciuti insieme. Pensavo che entrasse..appena uscirò andrò da lei”, si sfoga. Non sa che Perla entrerà nella Casa come concorrente in gara e che dunque ci sarà modo di sciogliere tutti i nodi irrisolti.

A cura di Giulia Turco





Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo il confronto con Perla in puntata al Grande Fratello, Mirko nella notte si è lasciato andare ad un confessionale in lacrime. A raccontarlo è lui stesso, ammettendo ai compagni il timore che la sua fidanzata Greta possa prendere male la sua reazione, fraintendendo i suoi sentimenti. Mirko non sa che Perla a breve entrerà nella Casa come concorrente in gara e che dunque ci sarà modo e tempo di sciogliere tutti i nodi irrisolti sulla fine della loro storia.

Lo sfogo di Mirko nella notte

“Spero che Greta non ci rimanga male, ma io con Perla ci sono cresciuto, siamo diventati grandi insieme, anche se poi accetti che le relazioni non possano andare avanti”, si sfoga Mirko. “Io ho sempre difeso Greta, però ad un certo punto mi sono reso conto che non dovevo andare contro Perla a prescindere. Difendere l’amore che c’è stato non significa andare contro nessuno, spero che Greta capisca il discorso che ho fatta”, aggiunge il concorrente. “Ho fatto un confessionale piangendo, non riuscivo proprio più. Era un confronto che così non abbiamo mai avuto, siamo stati str***i a farci del male negli ultimi mesi, perché lei era ferita. Io però mi emoziono, perché ripenso a quello che siamo stati”, si giustifica. Poi lascia intendere di aver capitato qualche sentore a proposito dell’ingresso di Greta. “Pensavo entrasse… ma meglio così. Quando uscirò… non è la prima che vedrò perché la prima è Greta, ma poi andrò subito a trovare Perla”.

Il confronto tra Mirko e Perla in puntata

In collegamento con la Mistery Room dove c’è Mirko, Perla ammette di aver sbagliato parecchio negli ultimi tempo con lui. “Cos’abbia trovato Mirko in Greta? Forse un po’ di dolcezza nei modi di fare. Sono consapevole di aver sbagliato nei quattro anni della nostro relazione. Di non averlo trattato come non meritava”, ha spiegato. Mirko dal canto suo ha fatto sapere a Perla di non avere nulla contro di lei: “Io ho apprezzato la lettera, non me l'aspettavo, sono state parole bellissime che mi hanno dato tanta forza. Sei la persona che mi conosce più di tutti, è innegabile. Non voglio che ci sia questa guerra social inutile”. I due si sono congedati scambiandosi reciproche parole di affetto. “Quanto gli voglio bene da 1 a 100? 100". E Mirko visibilmente commosso: "Io mille. Sarà sempre tra le relazioni più importanti della mia vita, mi emoziono. Se domani mattina mi dicesse ‘Scala una montagna' io lo farei, perché le voglio bene”.