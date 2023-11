Mirko Brunetti e Perla Vatiero in lacrime al GF, lui: “Storia tossica ma per lei scalerei le montagne” Al Grande Fratello, l’atteso confronto tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. I due sono scoppiati a piangere mentre si confessavano a vicenda il bene che si vogliono.

Al Grande Fratello, nella puntata trasmessa lunedì 13 novembre, Perla Vatiero ha avuto modo di confrontarsi con Mirko Brunetti. In realtà, era attesa come nuova concorrente nella casa ma si è vista costretta a posticipare il suo ingresso perché risultata positiva al Covid. Il confronto si è comunque tenuto tramite collegamento.

Perla Vatiero racconta la storia d'amore con Mirko Brunetti

Prima di collegarsi con Mirko Brunetti, Perla Vatiero ha raccontato ad Alfonso Signorini come è nata la storia d'amore con Mirko Brunetti: "Abbiamo convissuto quattro anni. Ci siamo conosciuti a 17 anni, la nostra conoscenza è avvenuta perché i miei genitori sono amici dei suoi zii. Spesso mi portavano a Rieti e ho conosciuto lui. Abbiamo trascorso una serata semplice, in amicizia e stavo molto bene con lui. Poi siamo stati insieme il giorno dopo e lì è scattato tutto. A 17 anni non è continuata la frequentazione, perché vivevamo lontani. Dopo un anno e mezzo, inaspettatamente, mi cerca, ci vediamo e abbiamo deciso di fidanzarci. Siamo stati insieme quattro anni e mezzo". Quindi ha ammesso:

Non immaginavo potesse provare amore per un'altra in così poco tempo. Greta? Non l'ho mai conosciuta. Se credo alla coppia Greta e Mirko? Non ci ho capito niente, non lo so. […] Per me quella con lui è stata l'unica relazione importante, in cui ho dato tutto ciò che potevo dare. Il tentatore? L'ho frequentato. Se l'ho fatto per ripicca? All'inizio in quella persona ho trovato un po' di mancanze che c'erano nella mia relazione. Però ho capito che dovevo stare sola, dovevo affrontare la mia sofferenza di questa rottura da sola.

Perla ritiene di avere sbagliato con Mirko poi le parole su Greta Rossetti

Alfonso Signorini, allora, ha chiesto a Perla Vatiero: "Cosa ha trovato Mirko in Greta?". La replica è stata: "Non lo so, forse un po' di dolcezza nei modi di fare. Sono consapevole di avere sbagliato nei quattro anni della nostra relazione. Di essere entrata in loop mentali e di non averlo trattato come meritava. Ad oggi sono consapevole dei miei errori nei suoi confronti. Credo che in lei abbia trovato dolcezza". Poi, è arrivato il momento del confronto. In settimana, Mirko ha detto di Perla: "È ora che pensi al suo presente e al suo futuro". In diretta, ha spiegato: "Una relazione che è durata per cinque anni con quattro di convivenza sarà sempre una persona presente".

Il confronto tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti

Mirko Brunetti ha visto nel led Perla Vatiero ed è cominciato il confronto. Perla ha preso la parola: "Volevo tranquillizzarti, sono andata oltre la nostra rottura. Ti assicuro che penso al mio presente e al mio futuro. Se Perla è arrivata a mettere una storia su Instagram è perché le sono state dette tante cose. Mi ha ferito sentirti dire che faccio le cose per visibilità, sai benissimo che non ne ho bisogno. L'unica cosa che ho fatto è stata scriverti quella lettera. Hai percepito la lettera in modo sbagliato. Non ho detto di voler tornare con te. Ti ho visto spento e ho voluto stimolarti a sentirti te stesso e libero a prescindere dalle dinamiche esterne". Mirko ha replicato:

Io ho apprezzato la lettera, non me l'aspettavo, sono state parole bellissime che mi hanno dato tanta forza. Sei la persona che mi conosce più di tutti, è innegabile. Non voglio che ci sia questa guerra social inutile, io sono qui dentro e non ho la possibilità di rispondere. Quando ho visto la tua storia mi è dispiaciuto perché speravo che la lettera fosse il punto di tutta la situazione tra me, Greta e te. Sai bene che la nostra storia è finita per motivi ben precisi. Perché ci stavamo facendo del male a vicenda, lo sapevamo, ma nessuno dei due aveva il coraggio di mettere un punto. Ci siamo guardati tante volte negli occhi, abbiamo pianto e cercavamo una situazione che potesse migliorare. Se non fosse stato per Temptation Island avremmo portato all'estremo una relazione tossica.

Perla gli ha dato ragione: "Sono d'accordo. Dovevamo trovare il coraggio di distaccarci. Non mi aspettavo però che lui potesse provare subito amore per un'altra persona". Ma, a riguardo, Brunetti ha voluto fare una precisazione:

Spiegare l'esperienza è complicato. Entrando lì dentro mi sono reso conto che avevo perso me stesso, ma non per colpa di Perla. Lì dentro mi sono sentito diverso, libero. Se mi manca la maturità di Perla? Non ci sono paragoni da fare, sono due storie e due persone diverse.

Poi, le battute finali, che hanno portato i due a sciogliersi in lacrime. Perla Vatiero ha dichiarato: "Cosa mi ha fatto innamorare di Mirko? Tutto. Il suo modo di essere. Sono d'accordo su ciò che ha detto della nostra relazione. Oggi mi sento totalmente cambiata. Tornassi indietro, tanti comportamenti non li avrei avuti. Quanto gli voglio bene da 1 a 100? 100". E Mirko visibilmente commosso: "Io mille. Sarà sempre tra le relazioni più importanti della mia vita, mi emoziono. Se domani mattina mi dicesse ‘Scala una montagna' io lo farei, perché le voglio bene"