Perla Vatiero ha il Covid e salta l’ingresso al Grande Fratello, Signorini: “Te l’ha tirata Greta?” L’ingresso di Perla Vatiero, ex compagna di Mirko Brunetti, non s’ha da fare, almeno nella puntata di lunedì 13 novembre. La futura concorrente ha il Covid, Signorini lo ha annunciato a inizio puntata.

A cura di Andrea Parrella

La novità della serata al Grande Fratello è da rinviare. L'ingresso di Perla Vatiero, ex compagna di Mirko Brunetti, non s'ha da fare, almeno nella puntata di lunedì 13 novembre. Vatiero ha il Covid e a comunicarlo, in apertura di puntata, è stato proprio Alfonso Signorini, che si è collegato con la futura concorrente, direttamente da casa. La puntata si è aperta proprio con l'annuncio del conduttore, che ha chiesto a Perla delle sue condizioni di salute: "Sto abbastanza bene, però purtroppo sono risultata positiva, spero di riprendermi".

Perla Vatiero è l'ex compagna di Mirko Brunetti

"Non è che te l'ha tirata Greta eh?", scherza Signorini, per poi augurarsi che lei sia asintomatica e stia bene. Poi le ha precisato: "Nessuno sa nella casa che tu entrerai come concorrente, ma questa sera avrai la possibilità di un confronto con Mirko. Non dirgli nulla, nemmeno che tu entrerai in casa". IL riferimento a Greta è ovviamente relativo a Greta Rossetti, attuale compagna di Mirko Brunetti, il concorrente della casa, che quindi verrà inevitabilmente sottoposto a grande pressione una volta entrata la sua ex. Greta Rossetti aveva commentato la cosa sui social, attraverso una serie di stories pubblicate su Instagram, quando ancora si trattava di una semplice indiscrezione e l'ingresso in casa non era stato confermato: "Io sto bene a casa mia".

Le parole di Greta Rossetti

Greta Rossetti tra le stories ha commentato il presunto ingresso di Perla Vatiero nella casa del Grande Fratello. L'ex tentatrice di Temptation Island ha risposto a due utenti che hanno commentato la novità rivelata da Alfonso Signorini in puntata che riguarda Perla Vatiero. "Sto bene a casa mia. Lì dentro uscirebbe la parte arrogante del mio carattere che preferirei non far vedere. Quindi resterò una telespettatrice, è meglio. Fidatevi" ha scritto, poi a un fan che desidera che sia lei ad entrare nella casa del GF ha aggiunto: "Lasciamo l'ingresso ad altre".