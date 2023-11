Perla Vatiero al GF, la reazione di Greta Rossetti: “Lascio a lei l’ingresso, sto bene a casa mia” Greta Rossetti commenta il presunto ingresso di Perla Vatiero al Grande Fratello: “Lasciamo l’ingresso ad altre, io sto bene a casa mia”. Non è chiaro se l’ex di Mirko Brunetti sarà ospite o concorrente: Signorini in puntata, ieri sera, si è limitato ad anticipare la novità. “Lunedì ci sarà una grossa sorpresa che riguarda Perla”.

Il Grande Fratello ha in serbo "una grossa sorpresa" per i telespettatori e i concorrenti. Stando alle parole di Alfonso Signorini, nella prossima puntata del reality in programma per lunedì 13 novembre 2023 ci sarà una novità che riguarda Perla Vatiero. L'ex fidanzata di Mirko Brunetti potrebbe entrare nella casa di Cinecittà. Non è stato specificato se in qualità di ospite o concorrente, ma nelle ultime ore è arrivata la reazione di Greta Rossetti, attuale compagna del gieffino, all'indiscrezione: "Io sto bene a casa mia".

Greta Rossetti tra le stories ha commentato il presunto ingresso di Perla Vatiero nella casa del Grande Fratello. L'ex tentatrice di Temptation Island ha risposto a due utenti che hanno commentato la novità rivelata da Alfonso Signorini in puntata che riguarda Perla Vatiero. "Sto bene a casa mia. Lì dentro uscirebbe la parte arrogante del mio carattere che preferirei non far vedere. Quindi resterò una telespettatrice, è meglio. Fidatevi" ha scritto, poi a un fan che desidera che sia lei ad entrare nella casa del GF ha aggiunto: "Lasciamo l'ingresso ad altre".

Il commento di Mirko Brunetti alle parole di Perla Vatiero

Alfonso Signorini nella puntata del GF di ieri, giovedì 9 novembre, ha mostrato a Mirko Brunetti le parole di Perla Vatiero contenute nell'ultimo post condiviso su Instagram, "A volte è bello ricordarsi che il Karma non perdona". L'opinionista Cesara Buonamici ha così spiegato a Mirko Brunetti a cosa si riferisse la sua ex: "Lui ha lasciato Perla per Greta, Perla ha sofferto di gelosia. Adesso soffre di gelosia Greta per la vicinanza con Angelica". "Io sono il pungiball al centro. Comunque non c'entra in questa situazione. Angelica non mi ha mai provocato, vedo lei e Rosy alla stessa maniera", il commento di Brunetti.