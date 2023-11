Beatrice Luzzi su Mirko e Perla al GF: “Lui può avere di più, lei no”, c’è il like di Greta Rossetti Beatrice Luzzi non appare particolarmente convinta dalla possibilità di un ritorno di fiamma tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. “Lui può puntare molto in alto, lei più di tanto no”, è stato il commento lapidario della concorrente del Grande Fratello. E tra i like spunta quello di Greta Rossetti.

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È una critica che potrebbe innescare il fastidio di Perla Vatiero quella che le ha rivolto Beatrice Luzzi, sua coinquilina nella Casa del Grande Fratello. A proposito della possibilità di un ritorno di fiamma con l’ex fidanzato Mirko Brunetti, Beatrice è apparsa particolarmente critica. Sostiene infatti che l’ex protagonista di Temptation Island possa puntare molto in alto, in termini sentimentali, invece che “accontentarsi” di un ritorno di fiamma che l’attrice non crede possibile. Il filmato, pubblicato dai canali social del reality show condotto da Alfonso Signorini, rischia di accendere una miccia nella Casa di Cinecittà.

Che cosa ha detto Beatrice Luzzi di Perla Vatiero

Parlando con Fiordaliso, che le aveva chiesto cosa pensasse della possibilità di un riavvicinamento tra Mirko e Perla, Beatrice si è lasciata andare a una velata critica nei confronti della coinquilina: “Lui per lei è un pezzo grosso. Uno così non lo trova più, mentre lui può trovare di più. A me piace molto lei, però lui può puntare molto in alto. Lei più tanto no. Penso che lui non tornerà più con lei, ma lei tornerebbe con lui”. Parole che potrebbero ferire Perla laddove il GF decidesse di mostrarle in diretta.

Il like di Greta Rossetti dopo le parole di Beatrice Luzzi

A lasciare intendere di trovati d’accordo con le dichiarazioni di Beatrice è stata Greta Rossetti, fidanzata di Mirko Brunetti. La donna ha lasciato un like sotto il post pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale del programma contenente il video in questione. Il pensiero di Greta è quindi evidente e, con ogni probabilità, sarà oggetto di un intero blocco nel corso della prossima puntata del reality. Intanto, Mirko e Perla continuano a riavvicinarsi. Solo poche ore fa, i due ex fidanzati, reduci dalla rottura a Temptation Island, si sono stretti in un abbraccio durante un lento che avevano ballato grazie al gioco della bottiglia.