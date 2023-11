Mirko Brunetti: “Greta Rossetti non sapeva che sarei entrato al GF, lo ha scoperto dai social” Mirko Brunetti, concorrente del Grande Fratello, ha rivelato che la compagna Greta Rossetti avrebbe appreso solo attraverso i social della sua partecipazione al reality show.

A cura di Stefania Rocco

Mirko Brunetti ha rivelato che la compagna Greta Rossetti avrebbe appreso solo attraverso i social la notizia della sua partecipazione al Grande Fratello. L’ammissione arriva a poche ore dal momento in cui i due ex protagonisti di Temptation Island si ritroveranno nella Casa di Cinecittà. Proprio questo silenzio avrebbe contribuito ad acuire la crisi che ha portato i due ad allontanarsi.

Mirko Brunetti: “Non posso credere che Greta non provi nulla per me”

Parlando con Beatrice Luzzi del suo rapporto con Greta Rossetti, Mirko ha ammesso le sue perplessità: “Non sono confuso su quello che ho dentro, sono confuso su quello che c’è fuori, sul perché ha avuto questo cambiamento. Ma non credo che lei non provi più niente. Era troppo forte, non ci posso credere”. Il concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini è quindi certo che l’apparente freddezza della compagna non derivi da un improvviso cambio di rotta nei suoi sentimenti per lui. Freddezza che potrebbe essere solo di facciata, anche in considerazione delle reazioni avute dalla Rossetti sui social dopo avere assistito all'avvicinamento tra il compagno e Angelica Baraldi.

Perché Mirko Brunetti ha taciuto sul suo ingresso al GF

Mirko ha quindi confidato a Beatrice di essere partito per entrare nella Casa del Grande Fratello senza prima chiarire i motivi che avevano portato Greta ad allontanarsi, una serie di dubbi cominciati con il messaggio ricevuto dalla ex compagna Perla Vatiero che Mirko aveva cancellato per evitare di generare un conflitto. “Sono passati 10 giorni e poi sono entrato qui dentro. L’ultima volta è stata a Cagliari. Il mio errore è stato proprio quello: partire senza chiarire”, ha ammesso Brunetti, “È stato talmente tutto veloce che non ho avuto il tempo di chiarire”. Quindi ha aggiunto un elemento taciuto fino a oggi. La compagna avrebbe scoperto solo dai social network il suo ingresso nella Casa del GF: “Non l’ho chiamata per dirle che entravo. Lo ha scoperto dai social”.