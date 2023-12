Perla Vatiero tra le braccia di Mirko Brunetti al GF, Greta Rossetti: “Non le ruberò il fidanzato” Mentre Mirko Brunetti e Perla Vatiero si avvicinano sempre di più nella casa del GF, Greta Rossetti, alla vigilia del suo ingresso, aggiorna i social: “D’ora in poi scelgo me. Quando lascio non torno indietro, nessuno andrà a rubare il fidanzato a qualcuno”.

A poche ore dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello, Greta Rossetti ha aggiornato il suo profilo Instagram: "D'ora in poi scelgo me" ha scritto nel lungo messaggio rivolto alla sua ‘nuova vita' dopo aver lasciato in diretta Mirko Brunetti, riavvicinatosi alla sua ex Perla Vatiero nella casa di Cinecittà. "Quando lascio non torno indietro", le parole in un post alla vigilia della nuova esperienza nel reality di Alfonso Signorini.

Le parole di Greta Rossetti alla vigilia del suo ingresso

Greta Rossetti alla vigilia del suo ingresso nella casa del GF ha aggiunto un post nel quale, a corredo di alcune foto di sé, parla della sua rivincita dopo aver lasciato Mirko Brunetti. "D'ora in poi scelgo me, scelgo la mia tranquillità, scelgo il mio sorriso, la mia felicità. Sarò io la mia priorità. Nessun altro. Grazie a tutti per i bellissimi messaggi per il sostegno e per gli insulti. Perdonatemi amici e non so se sono riuscita a rispondervi tutti, ma siete tantissimi. Ve ne sarò per sempre grata" ha scritto in didascalia prima di aggiungere un commento allo stesso post: "Ci tengo a precisare che nessuno andrà a rubare il fidanzato a nessuno, io sono single e quando lascio non torno indietro". Fa riferimento al riavvicinamento tra Mirko Brunetti e la sua ex Perla Vatiero.

La complicità di Mirko Brunetti e Perla Vatiero al GF

Mirko Brunetti e Perla Vatiero, intanto, sarebbero all'oscuro dell'imminente ingresso di Greta Rossetti nella Casa. Si stanno godendo la convivenza al GF e con il trascorrere dei giorni hanno trovato la complicità che li aveva uniti quattro anni fa, dopo averla persa a Temptation Island. Tra abbracci, baci sul viso e carezze, non stanno più nascondendo il loro desiderio di riavvicinarsi. La scorsa notte hanno dormito insieme, poi si sono lasciati andare ad alcuni confronti sulla loro storia d'amore. Ieri sera il concorrente ha rivelato alla sua ex: "Ti vedo bene, sono contento che sei qui, che sei contenta".

