Mirko Brunetti abbraccia Perla Vatiero dopo la notte insieme: “È stato strano” Al Grande Fratello, Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno trascorso una notte nello stesso letto. I commenti dei due gieffini la mattina dopo.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno dormito insieme nella casa del Grande Fratello. I due concorrenti. Poco prima che la diretta si interrompesse nella notte a cavallo tra il 29 e il 30 novembre, la regia ha inquadrato i due gieffini nel letto insieme. Nel corso della mattinata di oggi, quelli che sono ormai stati ribattezzati "Perletti" hanno parlato di come è andata la notte.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti, il confronto dopo la notte insieme

Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono ritrovati nella cucina della casa del Grande Fratello per fare colazione. Così, hanno cominciato a parlare della notte appena trascorsa. La concorrente ha ironizzato: "Io ho dormito, non so lui, forse era più in difficoltà". Poi, ha aggiunto: "Sto scherzando. Posso scherzare anche io ogni tanto o puoi farlo solo tu?". Tra loro un'innegabile complicità. Il gieffino, infatti, l'ha subito abbracciata teneramente e ha parlato delle sue sensazioni: "Mi ha fatto strano. Infatti non ho dormito. Ma non per niente, non per altro eh…è stata una notte…Tu hai dormito? Tre anni mi hai fatto stare senza dormire". Ma Perla ha precisato che inizialmente anche lei ha fatto fatica ad addormentarsi.

Mirko parla della notte con Perla, sabato Greta Rossetti entrerà nella casa del GF

Mirko Brunetti ha fatto una riflessione sulla notte appena trascorsa: "Oggi capisco chi non capisce certe cose. Spiegare cosa significa dormire con una persona con cui hai dormito quattro anni tutti i giorni, dopo che non ci stai insieme, ma lo dai quasi per normale, non la senti una cosa strana, però allo stesso tempo è strano. Perché c'è quel distacco che prima non c'era. È stranissimo". Perla Vatiero, poi, ha pronunciato una frase sibillina: "Se fossi stato a casa tua senza telecamere ti saresti tirato indietro?". Ma Mirko ha tagliato corto: "Ma perché fai queste domande?". Sabato 2 dicembre, Greta Rossetti entrerà nella casa del Grande Fratello.

