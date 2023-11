Al GF Mirko Brunetti e Greta Rossetti si lasciano in diretta: ma lei entrerà come nuova concorrente Nella puntata del 27 novembre, Greta Rossetti e Mirko Brunetti si sono lasciati in diretta al Grande Fratello e hanno messo un punto alla loro storia d’amore. Ma, poco dopo, Alfonso Signorini ha proposto alla ragazza di entrare nella Casa e diventare una concorrente. Lei ha accettato.

A cura di Elisabetta Murina

467 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Greta Rossetti e Mirko Brunetti si sono lasciati in diretta al Grande Fratello. Nella puntata del 27 novembre, dopo un faccia a faccia con Perla Vatiero, la ragazza si è confrontata con il concorrente e il loro rapporto ha preso una direzione ben precisa: entrambi hanno deciso di interrompere la loro storia d'amore. Ma c'è una sorpresa: Alfonso Signorini ha proposto a Greta di entrare nella Casa e diventare a sua volta una concorrente. Lei ha accettato e varcherà la porta rossa nella puntata di sabato 2 dicembre.

Il faccia a faccia tra Greta e Mirko

Una volta uno di fronte all'altra, è Greta a parlare per prima: "Credo che ormai siamo arrivati a un momento in cui per rispetto di entrambi dobbiamo mettere un punto. Io ho visto tanto e mi basta per capire che non sei l'uomo che voglio nella mia vita. Mi hai mancato troppo di rispetto e questo non lo permetto a nessuno". La ragazza ha le idee chiare e vuole mettere un punto alla storia d'amore con il concorrente. Lui ha chiesto: "Quando ti ho mancato di rispetto?". "Quando mi dici ti amo in confessionale, poi dici che l'amore l'hai fatto solo con Perla, quando mi dai un bacio controvoglia", ha risposto la 25enne. A quel punto, Mirko ha spiegato il suo punto di vista, precisando di aver sempre difeso Greta davanti a tutto e tutti e di averle dimostrato i sentimenti che prova nei suoi confronti:

A me neanche va di fare discorsi così, mi sembrano superficiali. Per quanto mi riguarda non è stata solo passione, ma è stato amore, altrimenti non ti avrei mai presentato alla mia famiglia, non avrei mai difeso Greta contro tante cose e contro me stesso. L'ho sempre fatto per amore, anche quando Greta non mi dava più niente ero qua ad aspettare. Ti ho dimostrato tanto. Per quanto riguarda il fatto che finisce la nostra storia, ad oggi non ho ancora capito per quale motivo. Credo che tu già mesi fa ti sei reso conto che non ero la persona che volevi vicino.

Il concorrente ha poi parlato del rapporto con la ex Perla. In queste settimane, nella Casa, si sono avvicinati parecchio ma solamente per chiarire alcune questioni del passato rimaste in sospeso:

Abbiamo rimuginato e rimesso a posto tante cose. Potresti vedere che quello che c'è con Perla è un sentimento e una complicità di persone che hanno convissuto 5 anni e si vogliono ancora tanto bene. Concludo dicendo che ho lottato, anche entrando qua dentro, l'ho dimostrato ogni giorno. Tu con la Fashion Week, al primo tentennamento, sei scappata e lo stai facendo ancora ora. Io sono stato coerente e sono fiero di me, sto seguendo il mio cuore, non ti ho mai mancato di rispetto.

Greta ha spiegato di aver sempre preso le difese di Mirko fuori dalla Casa, ma a lui non interessa il giudizio delle altre persone. E, infatti, ha precisato: "Se per te è più importante quello che pensano gli altri, benissimo, non è un valore che può stare accanto a me". Ma per la ragazza il sentimento che lui prova per la ex è ancora attuale: "Credo che tu sia una persona che ha ancora tanto da risolvere, che per me hai provato un sentimento non paragonabile a quello che provi per lei".

La spiegazione di Mirko sul "bacio controvoglia" dato a Greta

Nel corso del confronto, Greta ha fatto riferimento alle dichiarazioni in cui Mirko affermava di averle dato un "bacio controvoglia" l'ultima volta che si sono incontrati. "Non mi faccio dire da nessuno uomo che mi ha baciato controvoglia e non faccio deridere da nessun uomo per un tatuaggio che non ti ho costretto a fare", ha detto lei. Lui ha precisato il suo punto di vista: "Non ho deriso nessuno, ho sempre spiegato e difeso il tatuaggio. Per quanto riguarda il bacio, non ho detto che ho dato a te il bacio controvoglia ma che non ero spensierato nel godermi quel momento perché quello che avevi fatto era lontano dai miei valori".

Greta è convinta della sua posizione: "L'amore per Perla c'è, lo vedono tutti. Per rispetto di me stessa faccio ottocento passi indietro e per me finisce qua la relazione". Mirko ha citato un episodio che lo ha infastidito: "Mi hai messo in difficoltà tre mesi fa uscendo con i tuoi ex, andando a dormire da loro. Io l'ho accettato e mi sono fidato di te, dovevi farlo anche tu". Poi ha concluso: "Un punto lo metto anche io".

La proposta di Alfonso Signorini e la decisione di Greta

Dopo il lungo confronto con Mirko, Alfonso Signorini ha fatto una proposta a Greta, di cui si vociferava già da tempo:

Tutti si aspettano e vogliono che entri nella Casa come concorrente, poi c'è invece chi non ti vuole. Fatto sta che, tra chi ti vuole e chi no, Greta è sempre in mezzo. Per te non sarebbe un'esperienza facile da affrontare, ma la domanda te la faccio: sabato te la senti di entrare come concorrente e di vivere quotidianamente tra Mirko e Perla?

Il conduttore, quindi, ha chiesto alla ragazza di diventare ufficialmente una concorrente del reality, a partire dalla puntata del 2 dicembre. "Posso pensarci?", è stata la sua immediata risposta. Poi, tornata in studio, ha annunciato la sua decisione: "Sono delusa da lui, sono dell'idea che da ogni esperienza impegnativa bisogna trarre qualcosa di positivo. Quindi non voglio negarmi questa esperienza per lui, quindi assolutamente sì".