Grande Fratello, oltre a Greta Rossetti entrerà una nuova concorrente vip nella Casa Nella casa più spiata d’Italia non mancano le novità. Nella puntata di sabato 2 dicembre del Grande Fratello faranno il loro ingresso da concorrenti Greta Rossetti e anche un’altra vip, si tratterebbe di Rosanna Fratello.

A cura di Ilaria Costabile

68 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La prossima puntata del Grande Fratello andrà in onda sabato 2 dicembre e, a quanto pare, potrebbero esserci delle importanti novità. Ci saranno, infatti, due nuove concorrenti. Se Greta Rossetti è nota al pubblico di Canale 5 per la storia con Mirko Brunetti, ma si affaccia ora al mondo dello spettacolo, al suo fianco entrerà invece una veterana della televisione, stando a quanto riportato Leggo, si tratterebbe di Rosanna Fratello.

L'ingresso di Rosanna Fratello

Non mancheranno, quindi, le sorprese. A fare il suo ingresso nella dimora di Cinecittà, secondo quanto riportato dalla testata Leggo, sarà una grande protagonista della musica e della tv italiana, ovvero Rosanna Fratello, il cui nome, in effetti, era spuntato già in una prima selezione dei concorrenti. Una nuova quota vip all'interno del reality che, d'altro canto, arriva al primo giro di boa.

Ormai da qualche anno a questa parte, infatti, dicembre è il mese in cui i gieffini entrati nella prima fase del gioco, possono decidere di abbandonare il reality oppure no, decidendo di andar via prima di Natale. Al momento, però, sembra non ci siano dei concorrenti che abbiano manifestato il desiderio di abbandonare il gioco, se non qualcuno come Ciro Petrone, e altri come Mughini che lo hanno dovuto fare per necessità.

L'arrivo di Greta Rossetti

Uno dei momenti più attesi per i fan del reality è sicuramente un altro. Dopo l'ingresso di Perla Vatiero, che ha sconvolto l'animo del suo Mirko, nella casa più spiata d'Italia, farà il suo ingresso Greta Rossetti, la tentatrice con la quale il marchigiano aveva lasciato Temptation Island e che, fino al suo ingresso nel reality di Canale 5 era la sua fidanzata.

Le due avranno modo di confrontarsi non in una serata, bensì per giorni e giorni, arrivando a capire chi tra loro è davvero destinata a costruire una relazione con il 26enne che, in questi giorni, sembra aver nuovamente aperto il suo cuore alla ex fidanzata che, d'altro canto, ha sempre dichiarato di nutrire ancora un forte trasporto nei suoi confronti.