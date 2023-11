Mirko Brunetti e la confessione a Perla: “Ti ho messo davanti a tutti, sai cosa provavo per te” Nella casa del Grande Fratello, Mirko Brunetti e Perla Vatiero si trovano ancora una volta a parlare dei loro sentimenti, uno accanto all’altra. Il 26enne le ha confessato: “Mi sono spremuto fino all’osso per starti vicino, ho dato tutto me stesso. Ti ho sempre messo davanti a tutto e tutti”.

Nella casa del Grande Fratello, Mirko Brunetti e la ex Perla Vatiero si prendono dell'altro tempo per parlare del loro passato. In giardino, in dispare dal resto del gruppo, i due concorrenti si confrontano a cuore aperto, lasciandosi andare a dubbi e confessioni sui sentimenti che provano uno per l'altra. Una situazione delicata, che ogni giorno che passa sembra un tassello. A complicare il tutto l'entrata di Greta Rossetti, prevista nella puntata del 2 dicembre.

Mirko e Perla parlano dei loro sentimenti

"Come siamo arrivati a farci così tanto del male?", ha chiesto Mirko guardando Perla negli occhi. La ragazza gli ha risposto:"Che pensi?". Il 26enne ha allora parlato di quello che ha rappresentato lei in tutti gli anni che sono stati insieme, in cui hanno convissuto e condiviso numerose esperienze di vita, anche se quanto accaduto di recente ha fatto soffrire entrambi: "Purtroppo è difficile non pensare alle sensazioni, al male che ci siamo fatti. Mi conosco e conosco quello che ho provato e fatto per te. Non l'ho fatto mai per nessuna. Pensavo fossi "la" donna, non una donna, altrimenti non avrei mai fatto quelle scelte".

Perla non crede che sia giusto usare il passato parlando di questi argomenti: "Credo che tu lo pensi ancora, forse più di prima, anche se ci sono cose che vanno oltre i sentimenti e si devono incastrare". Mirko ha ribadito di aver dato tutto alla ragazza: "Mi sono spremuto fino all'osso per starti vicino. Ad oggi ti rendi conti di quello che ho fatto per te, magari prima non te ne rendevi conto perché non stavi bene in quella situazione. Ho dato tutto me stesso. So cosa provavo per te, ti ho sempre messo davanti a tutto e tutti". Perla, seduta sulle sue ginocchia, ha risposto: "Penso che il percorso sia quello di affrontare anche discorsi che possono fare male, per come la penso io non so cosa possa farmi più male di quello che mi hai fatto tu".