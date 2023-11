Greta Rossetti torna al GF per un confronto con Mirko: lui è sempre più vicino alla ex Perla Vatiero Nella puntata del 27 novembre del Grande Fratello, Greta Rossetti rientrerà in Casa. La ragazza è pronta ad avere un nuovo confronto con con Mirko Brunetti, per capire come sta evolvendo il loro rapporto, ora che il ragazzo vive quotidianamente con la ex Perla Vatiero.

Greta Rossetti torna al Grande Fratello. Nella puntata in onda questa sera, lunedì 27 novembre, la ragazza rientrerà nella Casa per avere un confronto con Mirko Brunetti e con la sua ex Perla Vatiero. Negli ultimi giorni, i due ex sono sempre più complici e il ragazzo ha ammesso di aver dato "controvoglia" un bacio a Greta l'ultima volta che si sono incontrati, proprio fuori dalla porta rossa di Cinecittà. Nel frattempo, sui social, l'ex tentatrice di Temptation Island ha raccontato di non voler essere più associata a Mirko. Sarà la fine del loro amore?

Greta rientra al GF per un confronto con Mirko

Il Grande Fratello, attraverso i suoi canali social, ha ufficializzato il ritorno di Greta Rossetti nella Casa. La ragazza varcherò di nuovo la porta rossa per avere un confronto con il fidanzato (forse ormai ex) Mirko Brunetti, a quasi un mese dall'ultima volta. Proprio l'ultima volta, i due avevano fatto pace e al termine del confronto si erano baciati, con la voglia di lasciarsi tutto alle spalle e iniziare un nuovo capitolo del loro rapporto. L'ingresso inaspettato di Perla Vatiero come concorrente ha però rimescolato le carte e Greta vuole sapere quali sono i sentimenti di Mirko. Nel frattempo, lei stessa sui social ha preso le distanze, non vuole più essere associata a lui e, in una foto, ha nascosto il tatuaggio fatto insieme.

Cosa è successo al GF tra Mirko e Perla negli ultimi giorni

Nella Casa, Mirko e Perla stanno recuperando il tempo perso e si stanno ritagliando diversi momenti per parlare del loro passato, ritrovando quella complicità che sembrava ormai persa. Dopo un confronto sincero e diretto, a cuore aperto, i due ex scherzano sulla possibilità di dormire insieme. Il ragazzo ha poi raccontato di aver avuto difficoltà ad uscire dalla Casa per incontrare Greta, svelando addirittura di averla baciata controvoglia.