Greta Rossetti prende le distanze da Mirko e nasconde il tatuaggio fatto insieme, la foto sui social Dopo il confronto tra Mirko Brunetti e la ex Perla Vatiero al GF, Greta Rossetti ha deciso di prendere le distanze dal fidanzato. Scelta che si ripercuote anche sui simboli del loro amore: nell’ultima foto su Instagram l’ex tentatrice ha nascosto con un effetto il tatuaggio che si era fatta con il ragazzo.

A cura di Elisabetta Murina

Greta Rossetti ha preso la sua decisione riguardo al rapporto con Mirko Brunetti. Dopo il confronto del ragazzo con la ex Perla Vatiero nella casa del Grande Fratello, la ragazza ha preso le distanze. Decisione che sembra avere delle ripercussioni anche su alcuni simboli del loro amore, come il tatuaggio che i due si erano fatti appena usciti dal programma Temptation Island.

Greta nasconde il tatuaggio con Mirko in una foto

Nell'ultimo post pubblicato su Instagram da Greta i fan più attenti hanno notato un dettaglio che sembra confermare la sua decisione di allontanarsi da Mirko. La ragazza, che si è scattata una foto a cena in un noto ristorante di Milano, ha nascosto con un effetto il tatuaggio fatto con Mirko dopo il loro incontro a Temptation Island. "I tuoi occhi la mia cura", è la frase che la coppia (forse ormai ex) ha deciso di incidersi in modo indelebile sulla pelle, nello specifico sull'avambraccio sinistro. Frase che, come si nota, la ragazza ha temporaneamente cancellato e sembra non rendere più visibile, almeno nelle foto. Che sia un segnale di rottura definitiva?

La decisione di Greta dopo l'avvicinamento tra Mirko e Perla al GF

Il gesto simbolico di Greta arriva a poche ore dalla sua decisone di prendere le distanze da Mirko. L'ex tentatrice di Temptation Islamnd, su Instagram, si è sfogata:

Io la mia decisione l'ho già presa e come e quando e soprattutto se vorrò dirla lo deciderò solo io. Mirko è liberissimo di stare con chi vuole e quando vuole, basta che sia felice. Nessuno gli ha mai messo il bastone tra le ruote, anzi. Deve seguire il suo cuore e io non sto facendo nulla per impedirglielo, mai lo farò perché l'amore è libertà e se lo riscoprirà con un'altra persona sarò contenta per lui.

Dopo le continue richieste da parte dei fan di lasciare il ragazzo, visto il riavvicinamento di lui alla ex, la ragazza ha detto la sua e ad oggi non vuole più essere associata in alcun modo al 26enne. Nel frattempo, nella casa del GF, Mirko e Perla hanno avuto modo di parlare e confrontarsi a lungo, per poi stringersi in un abbraccio. "Io avevo solo voglia di renderti felice, senza di te non sarei la persona che sono oggi", ha spiegato lui in lacrime. "Dopo il primo anno e mezzo ci siamo scordati cosa significa godersi una relazione da 25enni. Purtroppo sono stati più i momenti brutti che i momenti belli. Avevamo scordato il bello, ma sappi che non ho mai incolpato te di tutto", ha aggiunto lei.