Mirko Brunetti di Temptation Island: “Perché io e Greta abbiamo fatto un tatuaggio insieme” Rispondendo ad alcune domande su Instagram, Mirko Brunetti ha raccontato come procede la storia d’amore con Greta Rossetti dopo Temptation Island 2023. Poi ha svelato perché hanno deciso di tatuarsi insieme la frase “I tuoi occhi, la mia cura”.

A cura di Elisabetta Murina

Procede a gonfie vele la frequentazione tra Greta Rossetti e Mirko Brunetti dopo la fine di Temptation Island 2023. Il ragazzo ha partecipato in coppia con l'ormai ex fidanzata Perla Vatiero e, al momento del falò di confronto, ha deciso di uscire solo per tornare poi dalla single Greta. Come raccontato a Filippo Bisciglia, i due hanno fatto un tatuaggio insieme e sono già passati alle presentazioni in famiglia, condividendo la loro quotidianità sui social. E, sempre sui social, l'ex volto del programma ha risposto ad alcune domande dei fan.

Perché Mirko e Greta hanno deciso di farsi un tatuaggio insieme

A un mese dalla fine di Temptation Island, Mirko e Greta hanno raccontato a Filippo Bisciglia di aver iniziato a frequentarsi, poi hanno mostrato il tatuaggio fatto insieme. "I tuoi occhi, la mia cura", è la frase che hanno deciso di incidere in modo indelebile sulla loro pelle. L'ex protagonista del programma, rispondendo a un box di domande su Instagram, ha spiegato il motivo di questa scelta, che sui social è stata parecchio criticata: "Perché dentro il villaggio ci siamo aiutati a vicenda su tanti aspetti della nostra vita. Sono stati momenti e sensazioni talmente belle e forti che abbiamo deciso di lasciarle indelebili".

Come procede la storia tra Greta e Mirko dopo Temptation Island

"Stiamo conoscendo tutto di noi e ogni giorno che passa va sempre meglio. Vibriamo sulla stessa frequenza". Mirko ha risposto così a chi gli chiede come sta andando la storia con Greta Rossetti una volta finito il programma. La nuova coppia sta trascorrendo molto tempo insieme ed è già passata anche alle presentazioni in famiglia. E, a proposito di famiglia, Mirko ha raccontato di avere l'appoggio della sua: "Ho rivisto felicità nei loro occhi e nel vedermi sereno e per me questo vale più di ogni altra cosa". Poi, a proposito della sua esperienza a Temptation Island ha detto: "Mi ha insegnato che le cose belle vanno vissute, vanno vissuti a pieno tutti i momenti che ti fanno stare bene, senza paura o pregiudizi".