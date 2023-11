Greta Rossetti dopo il confronto tra Mirko e Perla: “Ho preso la mia decisione, ora chiedo rispetto” Greta Rossetti dopo il confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero nella casa del GF ha annunciato di aver preso una decisione riguardo la sua storia: “Io la mia decisione l’ho già presa. L’amore è libertà e se lo riscoprirà con un’altra persona sarò contenta per lui”.

Greta Rossetti rompe il silenzio su Instagram dopo il confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero nella casa del Grande Fratello. L'attuale fidanzata del concorrente ha rivelato di aver preso una decisione riguardo la sua storia: dalle sue parole sembrerebbe essere intenzionata a interromperla. Ecco cosa ha scritto in una story.

Le parole di Greta Rossetti

"Mi avete rotto. Chi siete voi per dirmi come, cosa e quando lo devo fare?". Così Greta Rossetti comincia il lungo messaggio condiviso tra le stories. Fa riferimento alle continue richieste da parte di fan di lasciare Mirko Brunetti, essendosi quest'ultimo avvicinatosi a Perla Vatiero, sua ex, nella casa del GF. Così ha continuato: "Io la mia decisione l'ho già presa e come e quando e soprattutto se vorrò dirla lo deciderò solo io. Mirko è liberissimo di stare con chi vuole e quando vuole, basta che sia felice. Nessuno gli ha mai messo il bastone tra le ruote, anzi. Deve seguire il suo cuore e io non sto facendo nulla per impedirglielo, mai lo farò perché l'amore è libertà e se lo riscoprirà con un'altra persona sarò contenta per lui". L'ex di Temptation Island ha così concluso: "Ma non rompetemi più le palle che siete pesanti. Chiedo solo sincerità e rispetto, per il resto viva l'amore con chiunque esso sia".

Cosa ha detto Mirko Brunetti nel confronto con Perla Vatiero

Mirko Brunetti e Perla Vatiero ieri sera si sono allontanati dal gruppo per parlare della loro storia. Entrambi non hanno nascosto cosa hanno provato l'uno per l'altra, l'imprenditore ha affermato di essersi pentito delle tante parole sbagliate che ha pronunciato. In lacrime ha ammesso di essere pentito per aver ferito la donna che amava. "Io avevo solo voglia di renderti felice, senza di te non sarei la persona che sono oggi", le ha assicurato. "Dopo il primo anno e mezzo ci siamo scordati cosa significa godersi una relazione da 25enni. Purtroppo sono stati più i momenti brutti che i momenti belli. Avevamo scordato il bello, ma sappi che non ho mai incolpato te di tutto". I due, dopo un lungo confronto, si sono abbracciati con affetto.