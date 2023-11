Mirko Brunetti e Perla Vatiero complici al GF, lui: “Il bacio a Greta Rossetti? Dato controvoglia” Nella casa del GF Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno ritrovato la complicità persa dopo Temptation Island. I due a suon di battute e provocazioni hanno aperto l’ipotesi di dormire insieme, come richiesto dal gioco fatto con gli inquilini. Si sono poi confrontati: “Tu per me non sei come le altre. Nel letto ti abbraccerei soltanto”.

A cura di Gaia Martino

Nella casa del Grande Fratello, Mirko Brunetti e Perla Vatiero stanno ritrovando il rapporto perso dopo Temptation Island. Il concorrente dopo aver parlato di Greta Rossetti con Angelica, si è ritrovato diverse volte a chiacchierare con la sua ex. A suon di battute e provocazioni, hanno scherzato sulla possibilità di dormire insieme. Poi sul bacio che Mirko diede a Greta sulla passerella: "L'ho fatto controvoglia".

Le parole di Mirko su Greta Rossetti

Mirko Brunetti mentre lavava i piatti con Angelica nella casa del Grande Fratello si è lasciato andare ad alcune considerazioni su Greta Rossetti, la sua attuale "fidanzata". Il concorrente ha raccontato di aver avuto difficoltà ad uscire dalla porta rossa per incontrarla diverse settimane fa: non ha accettato il comportamento della ragazza, le sue azioni e i gesti social. "Oggi gli sbagli con Perla Vatiero, il mese e mezzo qui dentro, mi hanno insegnato che non devo mettere gli altri davanti ai miei principi. Anche con Perla, sembravo sempre quello sbagliato. Non voglio più avere sensi di colpa. Non mi viene spontaneo dire qualcosa a Greta, e non c'entra Perla". In salone, poi, a Perla Vatiero ha rivelato che il bacio dato sulla passerella a Greta Rossetti è stato dato "controvoglia". "Se non facevi quello, stavi 100 passi in avanti" ha dichiarato la sua ex. "L'unica cosa che ho fatto controvoglia", la replica.

La vicinanza con Perla Vatiero

Ieri sera Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno scherzato sulla possibilità di dormire insieme. Dopo aver fatto il gioco della bottiglia che ha deciso che i due avrebbero dovuto condividere il letto, si sono confrontati. "Hai paura che va a finire male", lo ha provocato lei. "Ti abbraccerei soltanto" ha dichiarato lui. "Per forza", la replica. "Non è indifferente. Neanche sul punto di vista..quello lì. Un conto è dire che non mi piaci più…Perciò è meglio di no. Tutte quelle cose non sono finite, è meglio che uno evita" ha continuato Perla che con un linguaggio in codice ha sostenuto che fosse meglio evitare. "Dormi con me?" ha così risposto sorridendo lui.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero nel corso della serata hanno continuato a parlare a suon di provocazioni e battute. "Tu per me non sei le altre, te lo devo scrivere su un foglio? Si vede la complicità che c'è tra noi, anche dalle cavolate" ha continuato lui. "Tu sei la persona di cui più mi fido nella mia vita" ha dichiarato lui, "E allora non dovresti avere problemi a dormire con me" ha continuato lei. "Ma io non ho problemi", la replica. "Sei diventata più simpatica, devo dire" ha detto lui, "Sono sempre stata così, forse ti sei dimenticato", la risposta di lei.