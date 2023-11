Mirko Brunetti fa pace con Greta al GF e la bacia, Signorini: “Il filler alle labbra è a posto?” Nella puntata del 6 novembre del Grande Fratello, Greta Rossetti ha avuto modi di confrontarsi con il fidanzato Mirko Brunetti. Dopo un faccia a faccia freddo e distante, con l’aiuto di Alfonso Signorini e Cesara Buonamici i due si sono ritrovati, sciogliendosi in un abbraccio e in baci pieni di passione.

Faccia a faccia tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti nella puntata del 6 novembre del Grande Fratello. L'ex tentatrice di Temptation Island è entrata nella Casa per avere un confronto con il fidanzato, infastidita dalla sua vicinanza alla coinquilina Angelica Baraldi. Così, dopo aver parlato direttamente con lei, Greta ha incontrato il ragazzo, riuscendo finalmente a fare pace.

Il confronto tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti

Con le lacrime agli occhi dopo il confronto con Angelica, Greta si è trovata faccia a faccia con Mirko. Il ragazzo, varcata la porta rossa della Casa, le ha subito detto: "Non pensi che hai esagerato?". Il riferimento è a quanto accaduto poco prima: l'ex tentatrice ha definito "gatta morta" la 26enne per via della vicinanza al coinquilino. "Mi fa male come sei cambiato in poco tempo, tu dici che io ho esagerato però da fuori vedo che fai il nostro gesto con un'altra persona, come la devo prendere?", ha spiegato Greta.

Mirko ha subito ribadito che con Angelica non c'è nessun tipo di malizia, anzi, i due si sono avvicinati in amicizia perché entrambi impegnati con altre persone: "Se mi stai seguendo, non puoi pensare minimamente che io abbia fatto determinate cose con malizia. Speravo venissi qua a dare delle risposte a me". "Quello che passa da fuori è che state facendo una brutta figura, lo vedono tutti. L'ho detto a lei e lo dico anche a te. Lei l'ha fatto con un secondo scopo, perché era in nomination", ha ribattuto la ragazza. Il concorrente vuole della fidanzata delle risposte sul loro rapporto: "Dovresti dare delle risposte a me, di quello che siamo oggi, del perché metti in dubbio quello che provo per te. Quando sei venuta qua, non me le hai date. Adesso è Angelica, prima è Perla, dopo sarà un'altra. Forse sei tu che non ti fidi di me". "Sei stato freddissimo, mi sono girata tre volte per un tuo abbraccio, bastava poco che mi sciogliessi. Ce l'avevo con lei, so che tu sei buono, ingenuo", ha spiegato Greta, mentre Mirko tentava di farle capire il motivo per il quale la volta scorsa non si è girato ad abbracciarla.

La serenità ritrovata tra Mirko e Greta su "consiglio" di Signorini

Nel confronto tra i due è poi intervenuto Alfonso Signorini: "Mi aspettavo che, dato che non ci sono più freeze tra voi, l'istinto fosse quello di abbracciarvi non appena vi siete trovati uno di fronte all'altro, ma questo non è accaduto".

Mirko e Greta, infatti, non sono corsi ad abbracciarsi: il ragazzo ha spiegato che non sapeva se poteva farlo, mentre lei ha ribadito di essersi trovata davanti a una persona fretta e distante. Anche Cesara Buonamici ha preso parola, chiedendo a Greta: "Sei lì per ricucire?". La risposta è stata: "Il mio desiderio è quello, lo amo da impazzire, se non mi dimostra niente neanche lui cosa devo fare?". Anche Mirko è innamorato: "Non so cosa devo fare per farle capire che voglio ricucire con lei, voglio lei, non penso a Perla, non penso a nessuna altra". "Perché non la abbracci?", ha concluso allora l'opinionista dopo le loro risposta. I due si sono finalmente sciolti in un abbraccio, tra lacrime di commozione e baci pieni di passione dopo mesi di lontananza. Un riavvicinamento a lungo aspettato, che sembra finalmente aver messo una pietra sopra il passato.