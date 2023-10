Perla Vatiero contro Igor: “Dalla lettera a Mirko si capisce il motivo della rottura? La rileggesse” Perla Vatiero ha risposto ad alcune domande delle sue fan in merito alla lettera scritta per l’ex fidanzato Mirko Brunetti, ora al Grande Fratello. La 27enne ha poi ribadito che i motivi per cui la sua storia con Igor Zeetti si è chiusa, non sono legati al rapporto con il gieffino.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Da quando nella scorsa puntata del Grande Fratello, Mirko Brunetti ha ascoltato la lettera scritta dalla sua ex Perla Vatiero, non sono mancati commenti a riguardo. L'ex volto di Temptation Island, infatti, si è trovata a rispondere alle domande di alcune fan che hanno provato a chiederle cosa avesse provato nel far emergere tutti i suoi sentimenti e chiedendo anche se, quanto da lei scritto nascondesse anche i motivi della rottura con Igor Zeetti, come lui stesso ha ipotizzato. Prontamente, però, la 27enne ha risposto.

I motivi della rottura con Igor Zeetti

Le parole di Igor, dopo la messa in onda della puntata del Grande Fratello, hanno suscitato non pochi dubbi in coloro che hanno visto nascere la storia tra lui e Perla una volta finito il reality dei sentimenti. L'ex tentatore, infatti, ha fatto intendere che la ragazza fosse ancora innamorata del suo ex, motivo scatenante che ha portato alla rottura tra loro. La 27enne, però, ha chiarito la sua posizione rispondendo ad una serie di domande su Instagram proprio sull'argomento: "I motivi della nostra rottura sono tanti, e non mi sembra corretto esporli perché porto comunque rispetto. Forse non ha letto bene la lettera, consiglio di rileggerla". Perla ha poi risposto ad un'altra domanda nella quale si ipotizzava che lei avesse vissuto la storia con Igor per dimenticare Mirko, dicendo:

Premetto che la lettera era davvero lunga, essendo logorroica, hanno estrapolato le cose più importanti giustamente, forse si è capito male. Però, no, assolutamente, io per Igor ho davvero provato emozioni, non al punto di iniziare una storia, è vero, ma lui ne è sempre stato a conoscenza. Io non volevo correre.

Le emozioni di Perla Vatiero dopo la lettera a Mirko Brunetti

La lettera che Perla ha scritto per il suo ex è stata particolarmente intensa, ragion per cui non sono mancate le domande di chi fosse curioso di sapere cosa avesse provato nel momento in cui le è stato chiesto di leggerla. Questa è stata la sua risposta:

Leggi anche Perla Vatiero e Greta Rossetti non entreranno al GF stasera, entrambe rispondono ai fan sui social