Perla Vatiero in lacrime per Mirko Brunetti al GF, Igor Zeetti: “Ecco perché è finita tra noi”

La puntata del Grande Fratello ieri, giovedì 26 ottobre, ha visto numerose sorprese e colpi di scena. Mirko Brunetti ha ascoltato la lettera di Perla Vatiero, la sua ex fidanzata la cui storia è terminata a Temptation Island. La 27enne di Angri non è riuscita a trattenere le lacrime nel leggere le parole d'affetto scritte per l'attuale concorrente: "Scusa se piango, ma non riesco a contenere l'emozione. Tu sei stato l'amore più grande della mia vita". A parlare ora è Igor Zeetti, tentatore che aveva intrapreso una relazione con Perla Vatiero dopo il programma, durata poche settimane.

Le parole di Igor Zeetti

"A chi ha parlato inutilmente. Stasera si è capito il motivo principale per cui è finita la frequentazione. Ricordatevi sempre di essere sinceri con le persone che vi danno il cuore e si mettono in gioco per voi". Con queste parole scritte su Instagram, Igor Zeetti ha commentato quanto andato in scena ieri sera al GF.

L'ex tentatore di Temptation Island quando annunciò la rottura con Perla parlò di "equivoci" e di "incomprensioni caratteriali": "La distanza e i diversi impegni professionali non hanno permesso di viverci, mettendo in risalto ancor di più equivoci e incomprensioni caratteriali che ci hanno reso incompatibili. Purtroppo l'amore non può essere part time" scrisse. Con il nuovo messaggio social pare abbia voluto intendere che Perla sia ancora coinvolta nella storia con il suo ex.

Il blocco del GF dedicato a Perla e Mirko

"Conosco Perla e so quello che abbiamo fatto insieme, rimarrà una delle persone più importanti della mia vita". Dopo aver ascoltato le parole della sua ex, lette con la voce rotta dal pianto, l'attuale concorrente del GF, Mirko Brunetti, ha spiegato che la causa della rottura non fu solo la conoscenza con Greta Rossetti. "Nella vita bisogna essere maturi e capire che non basta solo l'amore. Si devono incastrare tante cose, poi l'amore era finito. Il motivo per cui mi sono lasciato con Perla non è Greta. Lei è arrivata quando io ho capito e ho preso coraggio, avevo capito che con Perla era finita. Stare insieme per 5 anni non vuol dire che devi per forza continuare ad andare avanti. Noi ci stavamo facendo del male. La porterò dentro nel cuore anche io".