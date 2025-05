Javier Martinez e Helena Prestes inseparabili, lui: “A volte penso di farle la proposta di matrimonio”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

L'amore tra Helena Prestes e Javier Martinez è a gonfie vele. La modella brasiliana e il pallavolista argentino, una volta terminata l'esperienza televisiva, si stanno godendo la loro quotidianità in giro per il mondo. L'amore nato nella casa del Grande Fratello, nell'ultima edizione andata in onda, cresce ogni giorno, sempre di più, tanto che entrambi sarebbero già pronti a sposarsi. In un'intervista Javier Martinez ha rivelato: "Ogni tanto mi passa per la testa di farle la proposta".

Le parole di Helena Prestes e Javier Martinez

Da quando è terminata la loro esperienza al Grande Fratello, Helena Prestes e Javier Martinez hanno iniziato i loro viaggi. Tra El Gouna e il Cairo, "abbiamo fatto un sacco di cose" ha raccontato il pallavolista argentino in un'intervista di coppia al settimanale Chi. "Se è vero che conosci una persona viaggiando, Helena oltre ad essere una compagna di vita, è una compagna di viaggio eccezionale. Ho voglia di ripartire con lei, insieme stiamo divinamente e sa fare tutto, mi sta insegnando tanto", le parole. Durante il viaggio Helena Prestes ha fatto l'autostop, ha continuato Javier: "Lei ha fatto Pechino Express sarà per quello che ha l'autostop facile, ma io l'ho vista partire verso il camion, carico di lavoratori. È andata da sola e io sono andato un po' in protezione. Lei lo ha fatto tranquillamente, ha chiesto un passaggio, si è girata verso di me e ha detto "andiamo con loro".

"Proposta di matrimonio? Ogni tanto mi passa per la testa"

Nell'intervista a Chi, Helena Prestes e Javier Martinez hanno rivelato che la prossima meta dovrebbe essere il Giappone. Il pallavolista ha così commentato: "Il mio migliore amico ha fatto la luna di miele così". E alla domanda "Parlate già di luna di miele?", la Prestes ha aggiunto: "Deve ancora arrivare la proposta". "Cosa che ogni tanto mi passa per la testa" ha risposto Javier.