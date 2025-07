Luca Onestini innamorato di Aleska Genesis Castellanos: “Pensiamo al matrimonio, mi ha fatto credere nell’amore”

Luca Onestini pensa al matrimonio. Dopo il secondo posto a La Casa de Los Famosos, il modello ed ex concorrente vorrebbe sposarsi con la fidanzata Aleska Genesis Castellanos, conosciuta durante il reality. Modella e imprenditrice, seguita da milioni di followers sui social , è la donna "che mi ha fatto ricredere nell'amore".

I progetti futuri con Aleska Genesis Castellanos

Dopo la fine dell'esperienza televisiva in Sudamerica, Onestini ha le idee chiare sul suo futuro: vuole rimanere in America e costruire una vita con Aleska Genesis Castellanos. "Non pensavo che mi sarei innamorato di nuovo, ma così è stato. È la donna che mi ha fatto credere nuovamente nell'amore. Entrambi sogniamo una famiglia e pensiamo al matrimonio", ha rivelato l'ex concorrente in un'intervista al settimanale DiPiù. Tra i prossimi progetti, quindi, anche quello di sposare la fidanzata e di costruire con lei una famiglia.

Tra loro la scintilla è scoccata ne La Casa de Los Famosos, dove Onestini appena l'ha vista è "rimasto senza parole", colpito "dai suoi occhi e dalle sue caviglie sottilissime: da sempre, sono quelle le prime cose che guardo in una donna". La ragazza è una modella di origini venezuelane, seguita da oltre 8milioni di followers sui social e, appena uscita dal reality, era stata arrestata dalla polizia in diretta. Il modello la descrive come "un’imprenditrice con due aziende, una di profumi e un’altra di moda. È anche una modella, ha lavorato con grandi marchi e posato per numerose copertine".

Il passato sentimentale di Luca Onestini

Prima di incontrare Aleska, Luca Onestini ha avuto una lunga relazione con Oriana Mrazova e anche una frequentazione con Soleil Sorge. "In passato ho commesso errori nello scegliere le persone", ha ammesso. E ha poi aggiunto: "Spero che questa volta sia diverso. L’amore non dipende dal “dove” ma dal “chi”: quando incontri qualcuno che vale, non lo lasci più". Quando pensava che non si sarebbe più innamorato, nella sua vita è arrivata Aleska, a cui ha presentato la madre e che presto porterà in Italia per farle conoscere i luoghi in cui vive ed è cresciuto.