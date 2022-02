Diego Tavani torna a Uomini e Donne, cosa fa oggi il cavaliere del Trono Over Diego Tavani è il Cavaliere di Uomini e Donne tornato dopo una lunga assenza e la fine della conoscenza con Ida Platano. Con un matrimonio alle spalle, da cui è nato un figlio, Leonardo, è pronto a rimettersi in gioco. Troverà l’anima gemella nel dating show?

A cura di Gaia Martino

Diego Tavani è uno dei cavalieri del Trono Over di Uomini e Donne. Era già stato nel programma, dove aveva avuto una frequentazione con Ida Platano, finita in maniera piuttosto brusca perché lui non ha voluto lasciare lo studio insieme alla dama. Dopo una lunga assenza il 42enne romano è tornato nel programma di Canale 5 per conoscere nuove donne, ma è spesso al centro di discussioni con uno dei volti storici dello show, Armando Incarnato.

Chi è Diego Tavani, cosa fa oggi dopo il passato da calciatore

Romano, 42 anni, Diego Tavani è padre di un bambino di nome Leonardo nato da una precedente relazione. Commerciante, classe '79, nato a Roma: Diego Tavani lavora nel Bar Tabacchi di famiglia nella Capitale. Il Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha un passato da calciatore: ad inizio anni 2000, leggiamo sul suo profilo Transfermarkt, ha ricoperto il ruolo di portiere nella Turris, squadra che milita in Serie C. Amante dello sport, Diego pratica abitualmente attività fisica. Sul suo profilo Instagram, fa sapere le sue passioni. Adora i motori: in particolare, è un amante di auto e barche.

Nel dating show di Canale 5, dopo la conoscenza con Ida, è tornato per mettersi nuovamente alla prova cercando la donna che sia adatta a lui e, magari, per iniziare una storia d'amore.

Uomini e Donne, il percorso di Diego dopo Ida tra nuove conoscenze e liti

Quella che sembrava una conoscenza destinata a durare, a evolversi nel tempo si è poi conclusa in un nulla di fatto. Dopo un mese dall'inizio della loro conoscenza, Ida Platano aveva deciso che con Diego Tavani fosse arrivato il momento di viversi lontano dalle telecamere, ma sul punto di lasciare il programma insieme, chiedendo a Maria De Filippi la consueta pioggia di petali prevista per ogni scelta, il cavaliere si è tirato indietro. Le motivazioni della decisione e il conseguente comportamento di Tavani hanno spinto la dama a chiudere qualsiasi tipo di rapporto con il romano. Intanto, non sono mancati altri incontri per il cavaliere, tornato ufficialmente in piazza e nemmeno delle liti, come raccontato anche nelle anticipazioni dello show.