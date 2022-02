Anticipazioni Uomini e Donne: “Lite furiosa tra Armando e Diego, la redazione li separa”

Giovedì 10 febbraio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. A giudicare dalle anticipazioni diffuse dal sito IlVicoloDelleNews, si sarebbe trattato di una registrazione decisamente turbolenta. Secondo quanto riportato, ci sarebbe stata una lite tra Armando Incarnato e Diego Tavani. La redazione li avrebbe separati.

Secondo quanto riportano le anticipazioni de Il Vicolo Delle News, il motivo della presunta lite tra Armando e Diego, sarebbe stato apparentemente banale. A quanto pare, mentre Diego stava facendo spesa al centro commerciale in compagnia della nipote, un uomo lo avrebbe avvicinato chiedendogli di fare un video saluto. Poi, la persona in questione, avrebbe precisato di essere un amico di Incarnato. Nonostante Diego si sia spesso scontrato con Armando, avrebbe accettato comunque di fare questa cortesia all'uomo.

Armando Incarnato, dopo avere appreso dell'accaduto, avrebbe criticato il comportamento di Diego, reputandolo privo di coerenza rispetto a quanto accade regolarmente in studio tra loro. Gli animi si sarebbero talmente surriscaldati che i due si sarebbero alzati in piedi, affrontandosi "muso a muso". Sul sito IlVicoloDelleNews si legge:

"Una discussione molto accesa tra Armando e Diego e sono dovuti intervenire per non farli arrivare alle mani, sicuramente taglieranno la scena. […] Si sono alzati in piedi, muso a muso, poi Luca e una persona della redazione sono intervenuti per allontanarli. Erano veramente furiosi, specialmente Diego…una brutta pagina che non credo manderanno in onda".