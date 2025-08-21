Carlotta Cocina di Too Hot to Handle: “Mi è stata trovata una massa benigna. Dovrò fare continuare a fare controlli”

Carlotta Cocina, protagonista del reality Netflix Too Hot to Handle, ha raccontato di aver ricevuto una notizia non piacevole riguardo la sua salute. La modella, quindi, ha rivelato ai suoi followers come ha affrontato questo momento.

Carlotta Cocina è una delle protagoniste del reality Netflix, Too Hot to Handle, che è stato per settimane tra i contenuti più visti in piattaforma. La 28enne romana ha voluto condividere sui social un momento per lei particolarmente delicato, che riguarda la sua salute. Dopo un momento iniziale di paura, però, sembra che le cose stiano andando meglio del previsto.

La notizia dopo il check up in ospedale

È lei stessa a voler raccontare quanto le è accaduto ai suoi followers, quasi mezzo milione, tornando a quando ha ricevuto questa notizia inaspettata:

Un mese fa avevo fatto il mio check up in clinica e poi in vari ospedali e non ho avuto buone notizie. Non l’ho voluto condividere perché nel mio profilo voglio pubblicare e trasmettere solo gioia e positività perché io sono questa.

La 28enne, quindi, racconta come ha vissuto quelle settimane dopo aver appreso una notizia che l'ha messa in allarme e a seguito della quale si è rimboccata le maniche per capire come affrontarla:

Ogni settimana ho fatto un check up, ho visto cinque chirurghi e non mi aspettavo una notizia del genere, soprattutto perché volevo concentrarmi sul reality, però in questo mese come priorità avevo fare i miei check-up, purtroppo ogni volta il risultato era sempre peggiore e questa massa benigna continuava ad ingrandirsi. Ho fissato un’operazione, al policlinico Gemelli perché ho trovato un chirurgo molto valido

Carlotta Cocina spiega che, intanto, proprio in quel periodo il reality stava andando in onda e pur riscontrando sempre maggior successo ad ogni puntata, non è stato facile far coesistere sentimenti così contrastanti come la felicità e la paura per un qualcosa che può compromettere, da un momento all'altro, lo stato di salute:

Per quanto una persona possa essere felice per un programma televisivo che sta andando da Dio, ricevere una notizia del genere non è una passeggiata. Ho deciso di affrontarla in maniera super positiva, ho pensato solo a canalizzare le mie energie su questa cosa e a convogliare tutto l’ottimismo è la positività, ad essere lucida

"La massa si sta riducendo"

Nella giornata di ieri, però, mercoledì 20 agosto, Carlotta si è recata in ospedale per i controlli necessari e ha ricevuto una notizia inaspettata: