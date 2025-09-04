Gossip
Carlotta Cocina in crisi con Alessandro Varsi: “Alla mia famiglia e ai miei amici non è mai piaciuto”

Carlotta Cocina ripercorre sui social la storia con Alessandro Varsi, cominciata a Too Hot To Handle Italia. L’ex concorrente ha lasciato intendere che tra i due possa esserci una crisi: “Sei stato la mia calamita per tutto il tempo, fuori da li, la mia calamità”.
A cura di Sara Leombruno
Dopo le parole di Daniele Iaia sulla rottura con Ibiza Altea, anche un’altra ex protagonista di Too Hot To Handle Italia si è esposta sulla sua relazione con un ex concorrente. Si tratta di Carlotta Cocina, che nel reality aveva iniziato una storia con Alessandro Varsi. I due avevano deciso di continuare a vedersi anche fuori dalla villa ma, se da un lato Carlotta pubblicava foto e ricordi insieme, dall’altro Alessandro rimaneva in silenzio, e la mancanza di contenuti in tempo da parte sua aveva già sollevato qualche dubbio.

Le parole di Carlotta Cocina su Alessandro Varsi

Nelle scorse ore però Carlotta ha scelto di raccontarsi con un lungo post su Instagram, in cui ha ripercorso l’intera esperienza con Varsi. Ha parlato dei primi momenti vissuti nella villa, della forte attrazione e delle attenzioni continue che riceveva da lui. Racconta di essersi sentita scelta “con uno sguardo”, di aver provato un brivido lungo la schiena la prima volta che si sono avvicinati e di essersi lasciata travolgere da quella connessione. Ha ricordato episodi teneri, come le notti in cui lui la abbracciava mentre lei fingeva di dormire, o i continui complimenti che le faceva: “Credo nessuno nella mia vita mi abbia detto così tante volte quanto sono bella”.

La concorrente ha descritto anche i piccoli gesti romantici, come quando lui le portò la colazione tagliando i pancake a forma di sole, il suo simbolo preferito: un dettaglio che per lei fu la prova di un sentimento autentico. A quel punto, scrive Carlotta, non le importava più neppure del gioco: “A me di vincere non importa nulla, io ho già vinto perché ho conosciuto te”, le disse Alessandro, e quelle parole cambiarono completamente la sua prospettiva.

Il sentore di una crisi

Nonostante il racconto fosse pieno di ricordi positivi, il post si è chiuso con un tono diverso. Dopo aver definito Alessandro “la mia calamita” durante il reality, Carlotta ha scritto che fuori dal programma si è trasformato nella sua “calamità”, lasciando intuire che il rapporto abbia preso una piega negativa. Un ulteriore indizio arriva da una frase ancora più diretta: “Alla mia famiglia come a tutti i miei amici e amiche purtroppo lui non è mai piaciuto”. Parole che potrebbero lasciar intendere che la storia tra i due sia ormai arrivata al capolinea. Per il momento, però, Varsi non ha rilasciato alcun commento, scegliendo il silenzio.

