Daniele Iaia di Too Hot To Handle su Ibiza Altea : “Facevamo l’amore 18 volte al giorno, poi qualcosa è cambiato”

Daniele Iaia parla per la prima volta della rottura con Ibiza Altea dopo Too Hot To Handle. Le parole del modello romano su Instagram: “La fine della storia è arrivata con modalità che non mi piacciono”.
A cura di Sara Leombruno
Daniele Iaia parla per la prima volta della rottura con Ibiza Altea dopo Too Hot To Handle. Ad annunciare la fine della loro storiaera stata la modella italoamericana circa un mese fa attraverso i social, ma adesso è intervenuto anche il romano, svelando i motivi che li hanno spinti a prendere questa decisione.

Le parole di Daniele Iaia

Attraverso delle stories pubblicate sul suo profilo Instagram, Daniele ha ripercorso la sua storia con Ibiza nel programma targato Netflix. La modella l'aveva colpito fin dal primo momento dal punto di vista estetico: "È tutto ciò che cerco in una donna, l’eccesso. Ma di lei mi ha colpito l’energia". Tra i ricordi più belli, i momenti condivisi insieme a lei di notte a letto, quando si raccontavano delle loro rispettive vite: "Lì ci siamo sentiti di intraprendere il nostro percorso insieme". Il romano ha poi raccontato cosa è accaduto dopo il programma.

Terminate le registrazioni di Too Hot To Handle,  i due hanno deciso di fermarsi a Madrid per quattro giorni di vacanza, poi sono tornati nelle loro rispettive case. Lui a Roma e lei a Milano: "Da quel momento è iniziata una relazione durata un anno: dodici mesi di puro amore, divertimento e follia. Abbiamo vissuto momenti altissimi e altri molto difficili, alternando passione, litigi e riconciliazioni".

"Facevamo l'amore 18 volte al giorno, poi è successo il niente"

I due ex concorrenti hanno addirittura convissuto per un mese a Miami: "Eravamo persi l’uno per l’altra: belli, matti e liberi. Eravamo gasatissimi, facevamo l’amore diciotto volte al giorno". Poi, però, la rottura arrivata a causa di divergenze di vedute sulla vita: "Quando siamo tornati dall’America è successo il niente. Tutto ha una fine e purtroppo anche la nostra fine è arrivata, seppure con modalità che non mi piacciono". E ancora: "La relazione è come una pianta di basilico: se non l’annaffi si secca. E questo è stato il nostro caso".

