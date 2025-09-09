Amanda Lecciso e la fine della storia con Iago Garcìa: “Abbiamo capito che eravamo meglio come amici”

Amanda Lecciso ha raccontato a La Volta Buona i motivi per cui la sua storia d’amore con Iago Garcìa si sia conclusa a pochi mesi dall’inizio della loro frequentazione. L’ex gieffina ha detto, infatti, che entrambi avevano idealizzato un rapporto, oltre al problema della distanza.

Era stato proprio il salotto di Caterina Balivo ad ospitare la neo coppia formata da Amanda Lecciso e Iago Garcìa, nata dopo la permanenza nella casa del Grande Fratello. Purtroppo la storia con l'attore spagnolo non è andata a buon fine, come aveva già annunciato il mese scorso e, ora, nuovamente ospite del programma di Rai1, racconta come entrambi siano arrivati a questa decisione.

Amanda Lecciso e la rottura con Iago Garcìa

"Tu l’avevi detto Caterina. Bisogna ascoltare il suo primo parere" dice ridendo Amanda Lecciso seduta sul divano in cui le ospiti della puntata parlano delle regole dell'amore. L'ex gieffina lascia intendere che la conduttrice fosse dubbiosa, considerando che si sarebbe trattato di una relazione a distanza e, infatti, pare sia stato proprio quello uno dei problemi da affrontare:

Nella teoria siamo tutti bravi, quindi ma no, la distanza. È stato un po’ più complicato di così. Ci sia guarda negli occhi e allora. Andava e veniva lui, io non sono mai andata. Non ho fatto in tempo, perché è finita prima.

L'amicizia ha superato l'amore

Amanda Lecciso, poi, stuzzicata dalle domande di Caterina Balivo che le chiede, candidamente, perché si sia interrotta la relazione con Iago, risponde mettendo in evidenza un'altro aspetto, quello di un sentimento che è stato sopravvalutato, da parte di entrambi, e infatti è insieme che hanno preso la decisione di prendere strade diverse:

Non è soltanto chiaramente la distanza, ci sono delle storie, frequentazioni, che nascono in contesti particolari, la nostra amicizia, perché è nata come un’amicizia, è nata in un reality, uscendo c’era voglia di passare del tempo insieme, forse è stata interpretata come qualcosa in più, invece era una bella amicizia. Abbiamo deciso insieme perché ci siamo resi conto che forse avevamo idealizzato qualcosa. C’è stata una passione iniziale, un coinvolgimento, ci siamo detti che magari ci stiamo conoscendo sotto quel punto di vista, ma poi abbiamo capito che eravamo meglio come amici.

Eppure, l'essersi lasciati non significa l'aver messo un punto anche alla loro voglia di sentirsi e condividere: "Ci sentiamo, continuiamo a parlare regolarmente come due amici" ha detto Lecciso che, poi, ha concluso dicendo: "Il dispiacere c’è, ma non l’ho vissuta come un fallimento, perché è stato come un ritornare all’amicizia che già c’era".