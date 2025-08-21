Amanda Lecciso conferma la rottura con Iago Garcia: “La relazione non ha retto alla distanza”

Amanda Lecciso conferma la fine della relazione con Iago Garcìa. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello e hanno poi iniziato una storia solo usciti dal reality. La distanza, però, è stata difficile da gestire.

Tra le coppie che sono nate durante l'ultima edizione del Grande Fratello, c'era anche quella formata da Amanda Lecciso e Iago Garcìa. Una storia d'amore nata in sordina che, però, si è conclusa come ha confermato l'ex gieffina.

La fine della relazione con Iago Garcia

È sulle pagine di DiPiù Tv che Amanda Lecciso racconta la fine della sua relazione con l'attore spagnolo, spiegando i motivi che li hanno spinti a lasciarsi, ma che non hanno incrinato il loro rapporto. "Ci siamo lasciati. Purtroppo la nostra relazione non ha retto alla distanza. Io ho mille impegni qui in Puglia, lui vive in Spagna" ha raccontato Amanda che, però, ha aggiunto: "Non c’è rancore. Tra me e Iago è rimasta l’amicizia". La sorella di Loredana Lecciso ha raccontato come in questi mesi hanno sia riuscita a gestire la relazione, rivelando che l'attore aveva anche conosciuto i suoi figli e, quindi, le intenzioni di far durare la conoscenza c'erano tutte:

All’inizio è venuto soprattutto lui da me. I miei figli lo hanno conosciuto. Ma era come se lo conoscessero già, hanno seguito molto il reality. Lo hanno abbracciato come se fosse uno di famiglia.

La conoscenza all'interno della Casa

Pensare, però, che il loro incontro nella casa del Grande Fratello non era stato affatto idilliaco, anzi, i primi scambi di battute erano stati davvero glaciali, ma poi qualcosa è cambiato. L'ex gieffina racconta, però, di come si siano trovati a confidarsi: