video suggerito

Amanda Lecciso e Iago Garcia stanno insieme, l’ex del GF: “Piace alla mia famiglia, stiamo molto bene” Amanda Lecciso ospite di Boom! di Alfonso Signorini ha confermato la frequentazione con Iago Garcia, conosciuto al Grande Fratello, con il quale sta trascorrendo dei giorni di vacanza in Puglia. “Se piace alla mia famiglia? Certo, a chi non piace lui?”, le parole dell’ex gieffina. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Amanda Lecciso e Iago Garcia stanno insieme. Dopo l'esperienza al Grande Fratello, i due ex gieffini hanno intrapreso una conoscenza, confermata nelle ultime ore dalla diretta interessata. Erano circolati diversi rumor sulla loro relazione e il commento di Amanda Lecciso sembrava confermarli. A ufficializzare la frequentazione non solo le ultime IG story pubblicate da entrambi: Amanda Lecciso, ospite di Boom! di Alfonso Signorini, ha raccontato la vacanza in Puglia che stanno trascorrendo insieme.

Le parole di Amanda Lecciso ad Alfonso Signorini

Amanda Lecciso, ospite di Alfonso Signorini in Boom!, ha confermato la relazione con Iago Garcia. Con il conduttore del GF ha commentato: "Tu sai bene, più di tutti. Stiamo passando delle belle giornate in Puglia, anche per noi è una piccola vacanza meritata. Stiamo molto bene". Alla domanda riguardo il rapporto tra l'attore e la sua famiglia, la Lecciso ha continuato: "A chi è che non piace Iago? Piace a tutti. È una persona stupenda, è così come si è visto, è una persona diretta, ironica. È molto piacevole passare del tempo con lui. Ora siamo a Lecce".

Le foto della vacanza in Puglia

Erano stati i due concorrenti del Grande Fratello a rendere pubblica la loro vacanza in Puglia. Attraverso alcune Instagram stories pubblicate sui rispettivi profili avevano documentato i loro giorni di relax. Entrambi, oltre alle immagini a cena, avevano condiviso un momento di riposo su un'amaca in giardino. Dopo Iago Garcia che aveva ripreso Amanda Lecciso, anche quest'ultima aveva ricambiato condividendo la stessa foto del compagno.

Tempo fa, dopo la finale del Grande Fratello, anche Stefania Orlando – che era stata accostata all'attore spagnolo durante la permanenza in casa – sembrava confermare la vicinanza dei suoi ex inquilini. Aveva risposto a un utente social annunciando di essere a conoscenza della frequentazione e di essere "molto felice per loro". "Io e Iago ci stimiamo molto reciprocamente, ma non abbiamo mai pensato di andare oltre", scrisse.