video suggerito

Alfonso Signorini parla della frequentazione tra Amanda e Iago dopo il GF, il commento di Loredana Lecciso Amanda Lecciso e Iago Garcia si frequenterebbero dopo la loro avventura al Grande Fratello. Oltre alle parole di Stefania Orlando a tal riguardo, anche Alfonso Signorini ha confermato il gossip chiedendo un parere a Loredana Lecciso, sorella dell’ex gieffina. “Li ho sentiti al telefono mentre erano a cena insieme”, le parole. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alfonso Signorini durante la puntata del suo morning show "Boom" pubblicata ieri sul canale Youtube e Instagram ha lanciato un gossip che riguarda due ex concorrenti del Grande Fratello. Si tratta di Amanda Lecciso e Iago Garcia che, una volta usciti dalla casa di Cinecittà, hanno continuato a frequentarsi, spesso anche in compagnia di Stefania Orlando. Secondo il conduttore del reality tra i due "sta iniziando a esserci una bella frequentazione", le parole. Il gossip lo ha commentato anche Loredana Lecciso, sorella dell'ex gieffina.

Lo scoop di Alfonso Signorini su Amanda Lecciso e Iago Garcia

Mentre Alfonso Signorini era al telefono con Loredana Lecciso nel suo morning show Boom, ha lanciato un gossip che riguarda Amanda Lecciso e Iago Garcia. Il conduttore si è così rivolto alla sua ospite: "Ti do uno spoiler, ma tanto lo saprai già, tra Amanda e Iago sta iniziando a esserci una bella frequentazione". La sorella dell'ex gieffina ha allora risposto: "Un paio di giorni fa li ho sentiti al telefono, erano a cena insieme. C'è intanto una bellissima amicizia che è una cosa meravigliosa".

Il commento di Stefania Orlando su Amanda Lecciso e Iago Garcia

Anche Stefania Orlando pochi giorni fa aveva commentato la vicinanza tra Amanda Lecciso e Iago Garcia. La showgirl che nella casa si era avvicinata all'attore prima di mettere i paletti sul loro rapporto, si è detta contenta della particolare amicizia tra i suoi amici ed ex inquilini al Grande Fratello. Al commento Instagram di un fan che le aveva scritto "Sa che Amanda ha detto che le piace Iago? Ma non eravate amiche? Lei sa che piace a te", Stefania Orlando aveva risposto: "Lo so e sono molto felice per loro". Poi ancora aveva precisato sul rapporto con l'attore: "Signora, io e Iago ci stimiamo molto reciprocamente, ma non abbiamo mai pensato di andare oltre".