Benedetta Rossi in ospedale, si è sottoposta a un intervento delicato: “In questi giorni ho fatto fatica a parlare”

Benedetta Rossi in un post Instagram ha raccontato di essersi sottoposta a un intervento per rimuovere un “brutto nodulo alla tiroide”. L’operazione ha coinvolto anche le corde vocali, per questo motivo ha fatto difficoltà a parlare negli ultimi giorni. Su Instagram, dal letto d’ospedale, sorride: “Sto bene”.

Benedetta Rossi ha aggiornato il suo profilo Instagram con un selfie scattato da un letto d'ospedale, con un grosso cerotto sul collo. La food creator più amata d'Italia ha raccontato di essersi sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere un nodulo alla tiroide. L'operazione è riuscita "senza complicazioni", ha spiegato, ma deve restare a riposo. Negli ultimi giorni, avendo l'operazione coinvolto le corde vocali, ha fatto fatica a parlare.

Le parole di Benedetta Rossi dopo l'intervento

Benedetta Rossi si è mostrata sui social con un selfie scattato dal letto d'ospedale. La food creator ha raccontato di star bene dopo l'intervento a cui si è sottoposta per rimuovere un nodulo alla tiroide. "Lunedì scorso ho affrontato un intervento chirurgico. Da qualche settimana avevo scoperto di avere un brutto nodulo alla tiroide e per questo mi sono dovuta operare" ha raccontato prima di sottolineare che l'operazione è riuscita senza complicazioni. Nel lungo post ha ringraziato il personale medico e ospedaliero per il loro lavoro, poi ha spiegato che la sua operazione ha coinvolto anche le corde vocali. Per questo motivo "in questi giorni facevo fatica a parlare". "Adesso la voce sta tornando. Ora dovrò tenere questo cerotto per un po’, riposare e recuperare le energie". Circondata dall'affetto della sua famiglia, ha infine invitato i fan alla prevenzione.

Gli ultimi anni complicati

Non è la prima volta che la food blogger finisce sotto i ferri. Tre anni fa dovette sottoporsi a un intervento alla schiena: non entrò nei dettagli del problema di salute, ma condivise, così come fatto pochi minuti fa, le sue condizioni con i fan di Instagram. "Ci vorrà tempo per tornare alla solita vita", scrisse in un post, ma pochi mesi dopo era già in cucina con i suoi piatti e i suoi video. Sono stati anni particolari per la Rossi: nonostante non abbia mai perso il sorriso, nel 2023 ha perso due figure importanti della sua vita, la nonna e la zia. Ora si ritrova di nuovo in ospedale, per un altro motivo, ma anche stavolta si è mostrata sorridente davanti ai fan.