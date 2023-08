Video di

Benedetta Rossi: “Sui social non riesco a sorridere, mi sento persa dopo la morte di nonna e zia” Dopo aver perso la nonna Blandina e la zia Giulietta, Bendetta rossi sta attraversando un periodo difficile della sua vita. Per la prima volta, la nota food blogger lo racconta sui social, senza la preoccupazione di nasconderlo e apparire sorridente: “Mi sento fragile, smarrita e insicura. Ho paura”.

A cura di Elisabetta Murina

Benedetta Rossi non ha paura di mostrarsi fragile e insicura sui social. È un periodo particolarmente difficile per la nota food blogger e conduttrice del programma Fatto in casa per voi, che di recente ha perso due figure importanti della sua vita, la nonna Blandina e la zia Giulietta. E così, con la telecamere accesa, ha raccontato ai suoi follower come si sente, senza preoccuparsi di dover apparire sorridente e felice.

Lo sfogo di Benedetta Rossi

L'ultimo video sul profilo di Benedetta Rossi è, come lo definisce lei stessa, "molto diverso dagli altri". Per la prima volta infatti, la nota food blogger racconta sui social come si sente davvero, fragile e insicura, senza nascondersi dietro l'immagine di persona felice e sorridente."È un periodo un pò complicato della mia vita –ha esordito su Instagram- qualche giorno fa è venuta a mancare mia Zia Giulietta, dopo appena otto mesi dalla scomparsa di mia nonna Blandina, per me sono stati due colpi durissimi".

"Loro erano due colonne della mia vita e sono state sempre presenti durante tutto il mio percorso. Sono state le persone che mi hanno cresciuta, dei punti di riferimento molto importanti per me", ha continuato. Un doppio lutto che ha tirato fuori un lato più nascosto della sua persona, che sui social spesso si tende a nascondere: "Molto volte l'ho tenuto nascosto perché sui social si fa così".

"Mi sento fragile e smarrita, ho paura"

La conduttrice di Fatto in casa per voi ha parlato a cuore aperto ai suoi follower, raccontando di sentirsi tanto fragile, smarrita e spaventata in questo momento della sua vita. "Ora che non ci sono più devo andare avanti cercando di trasmettere il loro esempio e i loro valori, ma questo video è soprattutto per comunicare che mi sento tanto fragile, smarrita e spaventata", ha detto con la voce rotta dall'emozione e le lacrime agli occhi.

Spesso sui social si vedono spesso persone sempre sorridenti, felici e realizzate, ma il messaggio che Benedetta Rossi vuole mandare è: "La vita vera non è affatto così. La realtà prima o poi ci mette davanti alle nostre insicurezze, alle nostre sconfitte e non c'è niente di male ad ammetterle, a mostrarle e se necessario a chiedere aiuto…abbiamo il diritto di essere fragili". Infine ha concluso: "Ho capìto che non mi devo vergognare per come mi sento, è estremamente normale sentirsi così. Spero che le mie parole siano d'aiuto".