Come sta Martina Nasoni dopo l’intervento al cuore: “Si è svegliata, l’operazione è andata benissimo”

Martina Nasoni è stata ricoverata nei giorni scorsi presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII per un intervento al cuore. L'ex concorrente del Grande Fratello e conduttrice radiofonica soffre di cardiomiopatia ipertrofica. Al momento del ricovero ha preferito non dilungarsi troppo sui dettagli dell'intervento, ma ha spiegato che dopo un'attesa infinita era giunto il momento di accogliere un grande dono. Le sue parole hanno fatto pensare a un trapianto, ma sarà lei a parlarne quando starà bene. Intanto, dall'ospedale arrivano notizie rassicuranti. La sua amica Guendalina Canessa ha dato aggiornamento importanti sulle condizioni di salute di Martina Nasoni.

Le condizioni di salute di Martina Nasoni dopo l'intervento al cuore

L'intervento a cui si è sottoposta Martina Nasoni è andato benissimo. A dare alcuni aggiornamenti sulle condizioni di salute della conduttrice radiofonica è stata l'amica Guendalina Canaessa. Due giorni fa ha fatto sapere di avere sentito la madre della ventisettenne che l'ha rassicurata circa l'esito del delicato intervento. Guendalina, emozionata e provata, ha condiviso con i suoi follower le notizie ricevute: "L'intervento è andato benissimo e io volevo dirlo a tutti voi. Martina sta bene. L'intervento è stato un successone, adesso Martina è intubata. Sarà lei, nei prossimi giorni, quando si riprenderà a raccontarvi tutto, però è andata". Qualche ora più tardi ha condiviso un'altra bella notizia: Martina Nasoni si è svegliata.

Martina Nasoni si è svegliata

Martina Nasoni si è svegliata dopo l'intervento al cuore. Sembra che tutto stia procedendo per il meglio. Anche in questo caso, le notizie arrivano dalla sua amica Guendalina Canessa, che ha raccontato: "Il risveglio dell'operazione di Martina è andato molto bene. Ha fatto anche due battute divertenti a sua madre perché lei è troppo simpatica. Sta andando tutto bene". Insomma, le notizie sembrano rassicuranti. Non resta che attendere che Martina, quando se la sentirà, racconti com'è il mondo "dall'altra parte delle sue paure".