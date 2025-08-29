Martina Nasoni dopo il trapianto di cuore: “Non conosco il tuo nome, ma porto la tua storia dentro di me”

Dopo il delicatissimo intervento di trapianto al quale è stata sottoposta, Martina Nasoni torna sui social per ringraziare medici e infermieri che l’hanno accompagnata in questo percorso. Poi, il messaggio rivolto a chi, donando gli organi, le ha permesso di costruire una nuova vita.

Martina Nasoni riappare sui social dopo il delicato intervento al cuore al quale si è sottoposta nei giorni scorsi. L'ex vincitrice del Grande Fratello ha scritto un lungo post di ringraziamento dedicato a chi l'ha supportata in questo percorso, ma soprattutto a chi le ha permesso di continuare a vivere, donando gli organi. La giovane soffre di una cardiomiopatia, a seguito della quale si è dovuta sottoporre a diversi interventi chirurgici, sin da quando era una ragazzina.

Il ringraziamento a medici e infermieri

Il lungo post pubblicato da Marina Nasoni si apre con un ringraziamento, accorato e sentito, rivolto al personale medico che ha portato avanti il delicatissimo intervento chirurgico, ma anche a coloro che, nel post operatorio, si sono presi cura di lei:

In questi giorni sto toccando come mano la fragilità e la forza della vita. Voglio ringraziare tutta l’equipe di medici dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che ha guidato questo viaggio con competenza e cuore, Donne e Uomini che con mani esperte e cuori immensi hanno reso possibile il miracolo. Non era solo un intervento, era un confine tra la vita e la morte, e loro lo hanno attraversato con me, guidandomi dall’oscurità verso la rinascita, con professionalità, estrema Umanità e sorrisi rincuorati. Voglio ringraziare gli infermieri come Federica, Alice e Davide che, turno dopo turno, stanno vegliando su ogni mio respiro, asciugando paure, traducendo silenzi, facendo gesti e avendo attenzioni che vanno oltre il dovere: io a tutti voi devo la mia rinascita. Grazie a chi mi ha scritto, pregato e pensato: il vostro bene mi sta tenendo stretta in questi momenti così ancora difficili da superare.

Il messaggio rivolto al donatore e alla sua famiglia

Il ringraziamento più grande e sincero, però, la giovane romana lo rivolge a chi, decidendo di donare gli organi, le ha permesso di riprendere in mano la sua vita, anzi, le ha donato la possibilità di costruire un futuro che, a causa della sua patologia, è stato sempre in bilico, segnato da un equilibrio precario:

Ma il mio grazie più grande va a chi mi ha donato il cuore. Non conosco il tuo nome, ma porto la tua storia dentro di me. Il tuo addio è diventato il mio inizio: una morte che ha acceso una vita. A te e alla tua famiglia, che nel dolore hanno scelto la generosità, devo ogni battito. Prometto di onorare questo dono: vivrò con gratitudine, cura e rispetto, terrò la luce accesa anche quando sarà difficile, e farò spazio alla bellezza, per due. Ogni passo che farò, ogni risata che tornerà, ogni traguardo che arriverà, saranno anche tuoi.

Nasoni, quindi, si sofferma sulla donazione e dice: "Donare gli organi è il gesto più alto, il più puro, il più generoso che un essere umano possa compiere. È decidere che dal proprio dolore possa nascere la speranza. È scrivere futuro anche quando il proprio si interrompe".

Il suo ritorno sui social sarà graduale

Infine, l'ex gieffina, parla anche di riconoscenza e annuncia che da questo momento dovrà intraprendere un percorso lungo, che richiederà tempo e tranquillità, per cui il suo ritorno sui social non avverrà nell'immediato: