Martina Nasoni ricoverata in ospedale: “Grata al mio cuore che mi ha portata fin qua, pregate per me”

Martina Nasoni è ricoverata presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII. “È arrivato il momento di accogliere un grande dono”: ha fatto sapere sui social. L’ex concorrente del Grande Fratello è affetta da cardiomiopatia ipertrofica. La sua storia ha ispirato la canzone di Irama “La ragazza con il cuore di latta”.

L'ex concorrente del Grande Fratello Martina Nasoni è ricoverata presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Su Instagram, in un lungo post, ha chiesto ai suoi follower di pregare per lei e ha spiegato che è giunto il momento di "accogliere un grande dono". Ha fatto riferimento a quel cuore che l'ha accompagnata in questi anni e a "un'attesa infinita" che è giunta al termine. Non ha espresso chiaramente il motivo del ricovero, ma ha parlato di una nuova melodia che sta per iniziare dentro di lei, così in tanti hanno pensato che sia giunto il momento del trapianto di cuore, ma sarà la diretta interessata a parlare di quanto sta accadendo quando sarà pronta per farlo. Martina Nasoni, che ha ispirato la canzone La ragazza con il cuore di latta di Irama, soffre di cardiomiopatia ipertrofica. A 12 anni il primo intervento con l'impianto di un pacemaker.

Martina Nasoni in ospedale, le parole dell'ex gieffina e conduttrice radiofonica

Martina Nasoni ha pubblicato un lungo post su Instagram, taggandosi presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII. Ha spiegato che per lei sta arrivando uno di quegli attimi che segnano il cammino. Poi ha fatto riferimento al cuore che l'ha accompagnata fino a qui:

Questo cuore è stato grande. Dio solo sa quante ne abbiamo passate insieme, abbiamo superato cose che nessuno avrebbe immaginato, milioni sono state le sue avventure e milioni sono state le emozioni che lo hanno attraversato. Siamo cresciuti insieme, ci siamo odiati ed amati, ma ad oggi lo amo e per sempre le sarò grata per avermi accompagnata fino a qua.

Ha ricordato di avere vissuto intensamente sia le gioie che i momenti difficili: "Vorrei che restasse impresso il senso di questo cammino fragile ma intenso".

Martina Nasoni soffre di cardiomiopatia ipertrofica

Martina Nasoni ha ringraziato la famiglia, gli amici e i fan che sono stati vicini a lei e l'hanno inondata di amore. Ha chiesto di rivolgerle un pensiero o una preghiera guardando le stelle perché è arrivato per lei il momento di "accogliere un grande dono". E ha concluso: "Quando tutto sembra finire, in realtà sta solo ricominciando. A presto amici miei, ci vediamo dall'altra parte delle mie paure". Ha preferito non condividere ulteriori dettagli circa il suo ricovero. La storia di Martina Nasoni è nota. La ventisettenne soffre di cardiomiopatia ipertrofica, una malattia che causa un progressivo ispessimento del miocardio e che compromette la funzionalità del cuore. A dodici anni i medici le comunicarono che per la sua sicurezza sarebbe stato necessario impiantare un pacemaker. Un'estate, a Gallipoli, ha conosciuto Irama e gli ha raccontato la sua storia. Da quella chiacchierata è nata la canzone "La ragazza con il cuore di latta".