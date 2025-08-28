spettacolo
video suggerito
video suggerito

Martina Nasoni ricoverata in terapia intensiva dopo l’operazione: “È stabile e viene monitorata”

Le condizioni di salute di Martina Nasoni sono stabili dopo l’intervento chirurgico, presumibilmente legato alla cardiomiopatia ipertrofica di cui soffre. La giovane è attualmente in terapia intensiva e viene costantemente monitorata dai medici.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Stefania Rocco
75 CONDIVISIONI
Immagine

Martina Nasoni è in terapia intensiva dopo un delicato intervento chirurgico, presumibilmente legato alla cardiomiopatia ipertrofica di cui soffre. A riportarlo è il settimanale DiPiù, che aggiorna sulle condizioni di salute della “ragazza con il cuore di latta”, che ha ispirato una delle più belle canzoni di Irama.

La giovane è stata operata, probabilmente al cuore, anche se nell’unico post pubblicato recentemente su Instagram ha scelto di non entrare nei dettagli. Attualmente le sue condizioni sono considerate stabili.

Come sta Martina Nasoni dopo l’operazione

Martina è ricoverata in terapia intensiva. È stabile, intubata come da protocollo post-operatorio, e viene monitorata dai medici”, si legge sul settimanale. Migliaia di follower hanno manifestato la loro vicinanza, in attesa che sia la stessa Martina a raccontare quanto accaduto e a tranquillizzare chi la segue con ansia.

Leggi anche
Come sta Martina Nasoni dopo l'intervento al cuore: "Si è svegliata, l'operazione è andata benissimo"

Nel frattempo, è stata l'amica Guendalina Canessa, conosciuta proprio grazie alla comune partecipazione al reality show in onda su Canale5, ad aggiornare quanti la sostengono a proposito delle condizioni della ternana. Anche Barbara d'Urso, conduttrice dell'edizione del GF che rese popolare Martina, ha voluto fare alla giovane i suoi migliori auguri in attesa di poterla riabbracciare di persona.

Martina Nasoni e il “grande dono” ricevuto

Il post pubblicato da Martina a metà agosto aveva subito fatto pensare ai fan a un possibile trapianto di cuore. “Amo il cuore che mi ha accompagnato fino a qui”, aveva scritto l’ex vincitrice del Grande Fratello 2019, aprendo poi alla possibilità di abbracciare il “nuovo ritmo della sua vita” e accogliere con gioia e gratitudine l’importante dono che stava per ricevere. Secondo le ultime informazioni, l’intervento sarebbe già avvenuto e presto Martina sarà pronta a raccontare la sua esperienza in prima persona.

Personaggi
75 CONDIVISIONI
Immagine
Senza
consenso
Chiude Phica.eu, le ultime parole dello staff del forum porno: "A presto"
Martina Attili: "Diffuso anche il mio indirizzo di casa, ho dovuto spiegare a mio fratello come difenderci"
Coinvolta anche Diletta Begali: "Questo corpo è mio, decido io dove mostrarlo"
Sul forum porno anche foto di Meloni e Schlein tra migliaia di scatti rubati di donne e post sessisti
Moretti (Pd) a Fanpage: "Mie foto su forum porno, il governo Meloni riconosca che c'è problema sociale"
"Le mie foto erano sul forum da mesi, non riuscivo a dirlo": la storia di Carolina Porqueddu
Raffaele Cantone smentisce Phica.eu: "Non ho idea di chi siano e a cosa si riferiscano"
C’è uno strumento per impedire che le tue foto private finiscano in rete: come fare
Nicole Rossi: "Anche mie foto da minorenne, denunciai e mi dissero che non erano molestie"
Anna Madaro: "Sul forum sanno dove vivo e che ho un giardino dietro casa"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views