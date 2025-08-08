Francesca Michielin a due anni dall’operazione al rene: “Ho attraversato il dolore, sono orgogliosa del mio corpo”

“Oggi festeggio i due anni delle mie cuciture”. Francesca Michielin ha tracciato un bilancio dei due anni trascorsi dopo l’operazione di rimozione di un rene. In un post su Instagram, accompagnato da alcune foto, ha scritto: “Ho attraversato il dolore e visto il mio corpo cambiare. Sono orgogliosa e pronta a combattere”.

"Oggi festeggio i due anni delle mie cuciture". Francesca Michielin ha tracciato un bilancio dei due anni trascorsi dopo l'operazione di rimozione di un rene. La cantautrice ne aveva parlato per la prima volta nel gennaio 2024, ospite del programma Stasera c'è Cattelan. In un lungo post su Instagram, ha spiegato: "Non avrei mai immaginato che mi avrebbero tolto un pezzo, ma dicono che quel pezzo rappresenti la paura di no farcela ed effettivamente ora che non ce l'ho più qualcosa è cambiato".

Francesca Michielin a due anni dall'operazione al rene

Francesca Michielin ha condiviso su Instagram un breve video che mostra alcuni dei momenti vissuti negli ultimi due anni, da quando si è sottoposta all'operazione di rimozione di un rene. In questo periodo la cantante ha provato dolore e visto il suo corpo in continuo cambiamento, migliora e poi peggiorare. "Ho imparato che volere una vita in cui non esiste mai il dolore, in cui il nostro corpo non sente e non prova niente, è impossibile. La nostra società vorrebbe che fossimo sempre felici, prestanti e in forma, ma il dolore è parte della crescita", ha scritto ad accompagnare le immagini.

"Ho attraversato questo dolore e ho visto il mio corpo cambiare, dimagrire, gonfiarsi, patire fitte allucinanti, riacquisire muscolatura e poi perdere di nuovo tono, accettare l’imperfezione e ritornare ogni giorno un centimetro più forte", ha poi aggiunto.

"La strada non è finita, ma sono orgogliosa"

Guardandosi indietro, Francesca Michielin è orgogliosa del percorso fatto e dei miglioramenti quotidiani, pur consapevole che il percorso non è ancora arrivata alla fine:

La strada non è finita, ma io sono orgogliosa di me e di te, caro corpo, e oggi ti abbraccio con gratitudine e penso a quando da piccola guardavo Mulan sognando di sentirmi invincibile, senza sapere cosa la vita mi avrebbe regalato.

La cantautrice è "pronta a combattere" e a portare sul palco, con la sua musica, "una donna che pensava di essere incompleta ma oggi ha capito che per ritrovarsi interi bisogna perdere qualcosa".