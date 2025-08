Come sta Benedetta Rossi dopo l’intervento alla tiroide: “Ho ancora la voce bassa, ma migliora ogni giorno”

Benedetta Rossi ha aggiornato i followers sulle sue condizioni di salute dopo il delicato intervento alla tiroide a cui si è sottoposta. Via Instagra, in alcune storie, ha raccontato: “Adesso sto bene, ho ancora la voce un po’ bassa ma ogni giorno va meglio”.

Benedetta Rossi ha aggiornato i followers sulle sue condizioni di salute. La nota cuoca, conduttrice del programma Fatto in casa da Benedetta, è stata operata per rimuovere un nodulo alla tiroide. Su Instagram aveva raccontato l'intervento e, sempre via social, ha voluto spiegare come sta andando il recupero post intervento. "Adesso sto bene, la voce sta tornando ogni giorno un po' di più", ha rivelato mostrandosi nel giardino di casa.

Benedetta Rossi aggiorna i followers dopo l'operazione alla tiroide

Con alcune storie pubblicate su Instagram, Benedetta Rossi ha raccontato come sta dopo la recente operazione alla tiroide, alla quale si è sottoposta a inizio agosto. "Sono tornata, anche la voce sta tornando, ogni giorno un po' di più ", ha esordito la cuoca, conduttrice del programma tv Fatto in casa da Benedetta. Il recupero sta procedendo al meglio e, con il passare dei giorni, sta recuperando al meglio la voce: "Adesso sto bene, ho ancora la voce un po' bassa ma ogni giorno va meglio. Mi sono solo un po' annoiata a stare a casa". Infine ha voluto ringraziare tutti i fan che l'hanno supportata e fatto sentire la loro vicinanza: "Vi ringrazio per i tantissimi messaggi di affetto e supporto che mi avete mandato in questi giorni".

L'intervento di Benedetta Rossi: "Avevo un brutto nodulo alla tiroide"

A inizio agosto Benedetta Rossi aveva pubblicato una sua foto in ospedale con un cerotto sul collo, raccontando di essersi sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere un "brutto nodulo alla tiroide". Nel lungo post condiviso su Instagram, aveva poi rassicurato sull'esito dell'operazione e ringraziato il personale medico che l'ha supportata, precisando: "Quello che ho fatto è un tipo di intervento un po' delicato, che coinvolge in parte anche le corde vocali, quindi in questi giorni facevo fatica a parlare". Infine ha sottolineato l'importanza della prevenzione: "Cerchiamo sempre di trovare il tempo per fare controlli regolari, è importantissimo".