Alena Seredova spiega perché ha perso 16 chili: “L’ho fatto quando ho capito che qualcosa non andava”

Alena Seredova torna a parlare del suo cambiamento fisico e spiega perché ha scelto di seguire un piano alimentare personalizzato, arrivando a perdere ben 16 chili: “L’ho fatto per salute, quando ho cominciato a sentire fatica e meno energia”.

Alena Seredova torna a parlare del suo cambiamento fisico tra un bagno e l'altro. La showgirl si è ritagliata del tempo per rispondere alle domande dei suoi followers su Instagram mentre è in vacanza a Forte dei Marmi. A 47 anni si sente bene con il suo corpo, soprattutto dopo essersi messa a dieta e aver perso 16 chili: "L'ho fatto per salute, quando ho cominciato a sentire fatica e meno energia".

Perché Alena Seredova ha deciso di mettersi a dieta

Non è la prima volta che Alena Seredova parla del suo cambiamento fisico. La showgirl aveva già dichiarato di aver perso 16 chili qualche mese fa, quando un follower le aveva fatto notare di preferirla più formosa. Di recente, è tornata sull'argomento su Instagram, spiegando di essersi messa a dieta per salute: "Quando ho cominciato a sentire un po' più fatica, meno energia, ho pensato che fosse il momento di iniziare a pensare realmente a me". Un percorso che l'ha aiutata a sentirsi meglio con se stessa: "Sono contenta perché mi sento molto meglio, perché sono più leggera". In tema di cambiamenti fisici, ammette anche che le rughe sono qualcosa a cui fatica ad abituarsi, ma riconosce che la salute è la cosa più importante.

Cambiamento fisico e giudizi: il caso analogo di Belen Rodriguez

Qualche settimana fa, anche Belen Rodriguez si era vista costretta a rispondere ai numerosi commenti sul suo dimagrimento su Instagram, replicando a chi le faceva notare di essere "troppo magra". "Ad essere sincera ho preso quattro chili. E li adoro", aveva scritto la showgirl: nessun periodo difficile di cui preoccuparsi, solo del peso preso con serenità e soddisfazione. La domanda, a questo punto, sorge spontanea: perché una donna, soprattutto se esposta mediaticamente, deve giustificare continuamente e pubblicamente il proprio aspetto fisico?

La frecciata a Gigi Buffon

I followers di Seredova sono anche tornati ad affrontare un argomento di cui la showgirl non sempre parla a cuor leggero: la fine del matrimonio con Gigi Buffon. Il nome del portiere non è mai stato fatto esplicitamente, ma il riferimento era chiaro. Tant'è che lei ha risposto: "Tutti abbiamo qualcosa nella vita da superare, ed è sicuramente faticoso e difficile ma diciamoci la verità, ci sono cose ben peggiori. Perciò viva la salute e tutto il resto si supera". Oggi si sente "rifiorita" dopo il momento difficile, dunque non manca di lanciare un messaggio di speranza a chi sta affrontando una rottura altrettanto dolorosa: "Si può anche cambiare fiore proprio. Vuol dire che alla fine è per tutti noi così, non disperate".