Alena Seredova chiude le porte a Ilaria D’Amico: “Con lei neanche un caffè, io non avrei mai cercato un uomo sposato”

Alena Seredova non ha dubbi su Ilaria D’Amico: “Non diventeremo mai amiche, siamo talmente diverse”. La modella ha ricordato la fine del matrimonio con Gigi Buffon e la dolcezza con cui Alessandro Nasi l’ha riportata ad amare.

Alena Seredova si è raccontata in una lunga intervista. La modella ha parlato del timore di restare sola provato quando finì il matrimonio con Gianluigi Buffon. Poi, l'amore ha bussato di nuovo alla sua porta e oggi è felicemente sposata con Alessandro Nasi. Dal primo matrimonio ha avuto due figli: Luis Thomas e David Lee. Dalle seconde nozze è arrivata Vivienne Charlotte.

Con Ilaria D'Amico nessun rapporto: le parole di Alena Seredova

Era il 2014, quando Alena Seredova scoprì che il marito Gigi Buffon l'aveva tradita con la giornalista Ilaria D'Amico. Per lei fu traumatico sapere la verità e si sentì ancora più umiliata quando capì che in tanti sapevano già della relazione. Il divorzio fu una decisione inevitabile. Il portiere, oggi, ha creato una famiglia con Ilaria D'Amico. Dal loro amore è nato Leopoldo Mattia. Alena Seredova, in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha spiegato di non credere all'idea di famiglia allargata e ha fatto l'esempio del pranzo di Natale con il padre, la mamma e l'altra donna seduti insieme a tavola che sorridono. Quando spetterà ai suoi figli crearsi una famiglia spera che seguano un "modello più trazionale" di questo. Poi le è stato chiesto se prenderebbe mai un caffè con Ilaria D'Amico. Seredova non ha avuto dubbi:

Non vedo la necessità. Ci troveremo tutti al matrimonio dei miei figli, basta quello. Tanto amiche non diventeremmo, siamo talmente diverse… Io, se avessi avuto un figlio e mi fossi separata (come accaduto a Ilaria D'Amico prima di conoscere Buffon, ndr), e dovessi cercarmi un compagno, non sarei mai andata nelle acque di un uomo sposato».

Alena Seredova è felicemente sposata con Alessandro Nasi

Alena Seredova e Alessandro Nasi

Alena Seredova oggi è felicemente sposata con Alessandro Nasi. E pensare che dopo il divorzio da Buffon, la madre le diceva: "Non ti vorrà più nessuno". E lei stessa aveva messo una barriera perché troppo ferita per riuscire a dare fiducia a un altro uomo. Nasi, con tatto e dolcezza, è riuscito ad accompagnarla dal dolore del divorzio a una nuova felicità: "Io penso che un uomo che corteggia una donna e quando stanno insieme questa donna piange a dirotto per l’ex marito, è un uomo coraggioso e di enorme pazienza. Ci ho messo tanto, sei mesi tutti, a fidarmi e ho fatto bene: mi ha salvato la vita".