Diletta Leotta: “Dopo le nozze non ho perso amici, ero circondata da persone false che si approfittavano di me”

Diletta Leotta ha parlato di come siano cambiate le sue amicizie dopo il matrimonio con Loris Karius due anni fa. La conduttrice e giornalista ha spiegato: “Prima ero circondata da amici falsi che si approfittavano di me, ora ho trovato quelli veri, si contano sulle dita di una mano”.

Diletta Leotta è tornata a parlare della sua vita privata. La giornalista di Dazn e conduttrice ha spiegato come è cambiata la sua cerchia di amicizie dopo il matrimonio con Loris Karius. I due sono convolati a nozze due anni fa e nel 2024 hanno accolto in famiglia la prima figlia, la piccola Arya. Le nozze hanno portato alcuni cambiamenti in meglio nella quotidianità, in particolare nelle persone che frequenta ogni giorno, permettendole di capire quali sono davvero quelle di cui potersi fidare.

Ai microfoni di Radio 105, Diletta Leotta ha parlato di come siano cambiate le sue amicizie dopo il matrimonio con Loris Karius. La conduttrice sportiva ha spiegato che, in realtà, ha solo capito quali persone fossero sincere e quali invece no: "Non ho perso nessun amico, anzi, ho trovato quelli veri. Prima ero circondata da amici falsi, che si approfittavano di me, che sono una brava ragazza, molto buona e disponibile". Negli ultimi anni, Leotta ha capito davvero di chi può fidarsi e chi invece era solo alla ricerca di fama: "Quando sei single, magari organizzi cene, inviti persone a casa e ti ritrovi in contesti in cui un sacco di loro fanno finta di essere amici, ma non lo so. Sono rimaste poche quelle vere".